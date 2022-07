El pasado jueves se entregaron las medallas al mérito en el servicio de la Abogacía y una cruz de san Raimundo de Peñafort. De la lectura de los requisitos de concesión de estas distinciones puede concluirse que recibirlas es imposible. Los premiados tienen en común ser gente que parecía tener la medalla antes de tenerla, o sea, que la norma codifica algo que esta gente tiene y no al revés. La edad es saber detectar a dónde no va a llegar uno y a dónde sí van a llegar otros, algunos: veo a los compañeros que llevarán esta medalla dentro de veinte años (más rojos y negros que su sangre) y los veo poner el gesto de indiferencia que ponían los que ahora la han ganado cuando hablaban del tema. Mi admirada Pilar González Cuevas, una de las galardonadas, resumía la cuestión más o menos así (ella con más gracia): la medalla no compensa nada, pero ya que es la forma de reconocerlo, que te la den.

Estaba enfermo y no pude asistir al acto. Me quedé rumiando que todo el humano delirio de pensamiento y gloria se derrumba en el momento en el que se rompe un hueso, falta el aire, se infecta una uña, la temperatura del cuerpo sube un par de grados. La abogacía se ejerce frecuentemen-te con este dolor de fondo, más o menos como cualquier autonomía, pero también con heridas mentales específicas. Es tentador decir que no se ven, por optimismo, pero el ojo entrenado intuye dónde se acumulan las bolsitas de pus, las escarificaciones, los chancros cerebrales blandos y húmedos por besar una y otra vez las mismas llagas de la Justicia (¿y cómo dejar de besarla ya en-ferma y desamparada, moribunda, pero tan dulce?). La medalla premia haber destacado en el servicio a la Abogacía o sus organizaciones (ejerciendo o habiendo ejercido). Esto tan indeterminado tiene al menos una interpretación doble. Ayudar al resto de compañeros y haber ejercido de un modo que dignifica la profesión. O sea: tener un umbral del dolor muy alto, y cargar con las penas de los demás, como si a ellos no les doliera. Son compañeros fáciles de reconocer: aparecen en la sala de togas y es como echar aceite en las olas. Y tal vez porque de verdad se cargan ellos con la queja que les contamos, o con el éxito del que presumimos, quedamos ligeros y con ganas de seguir adelante. Tal es el mérito. Estos compañeros son también los que te dan una medida de tu peso. Te saludan un día por el pasillo y te dices: pues oye, ya soy alguien. Las medallas se llevan al cuello en los actos solemnes, los lazos rojos sobre el negro de la toga; y como miniatura en la solapa. La mayor parte del tiempo imagino que reposan según el carácter: en la vitrina, enmarcada en el despacho, en un cajón dentro de su estuche. Hay grandes cruces que se mercadean, comprando noblezas, y transmutan al ungido. Creo que el mérito de estas nuestras es que son declarativas y no constitutivas. Ángel, Pilar, Enriqueta, Antonio, Javier, Miguel y Mercedes seguirán hoy como el miércoles. Enhorabuena, compañeros.