Permitan la ironía, pero más que prohibir las encuestas unos días antes de las elecciones, un anacronismo de las antiguas campañas electorales de cola, brocha y cartel e igual que ya no tiene sentido en este mundo de redes sociales la jornada de reflexión, creo que la Junta Electoral Central lo que debería de prohibir son los análisis de los resultados electorales hasta, como mínimo, un par de semanas después de los comicios. Y es que durante ese periodo inmediato tras las urnas o solo se dicen obviedades o todo el mundo parece tener el don de la videncia: «Yo lo veía venir», es la frase más recurrente en cuanto se conocen los resultados electorales.

La videncia es una facultad sobrenatural mucho más extendida de lo que creemos. «¡Ah! Esa película ya la he visto», afirma siempre alguien en la familia cuando por fin se pone algo en la tele tras estar media hora discutiendo sobre qué largometraje o serie de TV se va a disfrutar esa noche. «Lo de tu separación ya lo veía venir yo», es otra frase típica que tiene que aguantar cualquiera que rompe con su pareja. Unas palabras que en sí mismo son muy desafortunadas, porque si realmente el supuesto amigo se olía algo, tuvo que avisar antes. Y si es mentira que presentía las causas de la ruptura, ahora mismo el doliente lo que necesita es apoyo de los amigos, no admirar la inteligencia e intuición de quien todo lo sabía antes.

Pero volvamos a la política y a las pasadas elecciones autonómicas, en las que antes de conocerse los resultados ni los más optimistas del PP apostaban por su arrolladora victoria. Después, sí. Después todo el mundo veía venir que la comunidad autónoma más presa del voto cautivo (como tantísimas veces se le había reprochado con muy mala baba a los andaluces) se había convertido de golpe en la más ecuánime y pragmática región de España. De pronto, en lugar de quedarse en su casa y no ir a votar, un 15% de electorado de izquierda había decidido por razones no ideológicas apoyar a un partido de derecha, según encuestas posteriores más desapasionadas. Así, a las bravas, tras cuatro décadas de fidelidad al PSOE y sin anestesia ni nada.

Otra cosa que también parece clara por los análisis más reposados, y que antes muchos no supieron adivinar y aplicar en sus campañas electorales, es que en Andalucía no funcionan, o al menos lo hacen menos que en otros sitios, las llamadas al ‘voto cabreado’, a la crispación. De ello parece que han tomado buena nota en el PP. Y es que hay comunidades autónomas donde la gente prefiere una cervecita en armonía, incluso compartiendo el momento con otros que piensan de manera distinta, que tomar una combativa y cabreada caña en libertad. Ya saben a qué me refiero.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora con el ‘cambio de ciclo’ político? Pues, francamente, ni idea. No tengo ese don. Lo que sí puedo asegurar es que una vez se conozcan los resultados de las siguientes elecciones municipales y generales habrá muchísima gente que presumirá de agudeza en sus vaticinios. Eso sí lo veo venir.