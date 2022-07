Camaroneros

Un dos de julio de hace treinta años, murió Camarón por culpita de sus adicciones. Un fenómeno que se fue demasiado pronto con todo lo que quedaba por crear; la juventud no solo debería admirar las virtudes del genial artista, sino también, aprender de su muerte y plantar cara por la vida no dejándose dominar por esos malditos vicios que nos robaron al Camarón. Eso sí, José Monje Cruz significó un fenómeno doble porque nadie esperaba que naciera y se eternizara un mito surgido de una música y un pueblo procedente de la exclusión social. Menos mal que internet no entiende de clases sociales y hoy disfrutamos de actuaciones inéditas que renuevan nuestra idolatría. Camarón y Paco formaron un dúo precioso, pero a ninguno le hacía falta el otro. La prueba es que el Camarón del disco de la Venta de Vargas, es decir, el Joselito adolescente, ya muestra el vanguardismo que llevó toda su vida. Otra cosa, es verdad que Camarón llevaba la progresión flamenca implícita, aunque cantara por seguiriyas en un cuarto, pero no fue él el punto de referencia del llamado nuevo flamenco, aunque ello sea vendido por Ricardo Pachón -productor de la ‘Leyenda del Tiempo’- porque le interesa por soberbia. Por supuesto que el disco esta guapísimo. Pero por poner un ejemplo, se dice que las alegrías de este disco ‘Mi niña se fue a la Mar’ incorporan nuevas tonalidades y ritmos, pero lo cierto es que años antes, en otro disco con Paco, ya se elaboró otra alegría más rompedora como es ‘Bahía de Cádiz’. Y hablando de las primeras en incorporar sin perder la esencia es de justicia subrayar a Las Grecas; hay una nana de ellas de 1976, ‘Mi niña Saray’ que es más flamenca y más vanguardista incluso que la ‘Nana del Caballo Grande’ que Camarón canta para cerrar la ‘Leyenda del tiempo’ (1979). Incluso yo diría que Camarón se nutrió de quejíos de la malograda Tina. Y hablando del disco ‘Soy Gitano’ aunque es cierto que fue su disco más vendido, yo creo que el tema que lo encumbró fue ‘Como el Agua’ obra de Pepe de Lucía. Es más, cuando yo escuché por primera vez el ‘Soy gitano’, me pareció un estribillo facilón y demasiado comercial para él (muchísima más impresionante en ese disco tiene la bulería ‘Thamar y Amnon’ y nadie habla de ella). Además, el ‘Soy gitano’ que pasó a la historia como una especie de himno para los gitanos, no era tal porque dicho himno salió de las entrañas de Camarón años antes con la rumba producida por él mismo ‘Te lo dice Camarón’ donde canta a su pueblo como «una raza grande, con el alma pura y un corazón noble». Pero nuevamente, Ricardo Pachón sabe hacer su trabajo ; tan listo es, que los dos discos de los que más se habla son los dos únicos producidos por él como son ‘La Leyenda del Tiempo’ y ‘Soy Gitano’. Así que ya que este señor debe tanto a Camarón (Pachón solo es conocido por su relación con Camarón), a ver si hace algo por su memoria y saca a la luz tantas grabaciones que debe tener muertas de pena en un cajón.

