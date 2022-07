Ante todo, la de hoy quiero agradecérsela a una antigua, como ella se confiesa, lectora de Diario CÓRDOBA. Su nombre es Rosario y a sus 82 años, afronta uno de los retos más cruciales de su extensa vida: transitar por nuestra ciudad en carrito para discapacidad física. Desde hace dos años la cadera la mantiene en silla de ruedas y las prolijas barreras arquitectónicas son sus principales enemigos. Cómo ella hay muchas personas en nuestra ciudad que se encuentran en la misma tesitura y es por ello el valor comunitario de su testimonio. Rosario, antigua maestra de escuela, jovial y llena de ímpetu, me ha buscado a propósito de mi última columna sobre los baches en el asfalto y los adoquines, para reivindicar el derecho de las personas con alguna incapacidad para la movilidad. Ella dice que le ha cogido miedo a salir a la calle. La zona por donde ella vive y transita, como es la avenida de Medina Azahara, está plagada de bordillos, pasos de peatones sin cota cero, establecimientos con deficiente accesibilidad y hasta ascensores que no cumplen con los requisitos de espacio para la maniobra de una silla de ruedas o carrito. Como ella hay muchas personas en Córdoba, sobre todo en los barrios y no tanto en la zona centro, que experimentan con angustia y peligro cómo las barreras físicas son el hándicap principal que les impide integrarse en el tránsito de la ciudad. Aceras muy estrechas, farolas que impiden el paso, bordillos sin rebaje, ausencia de suelo podotáctil. Y por supuesto, déficit de mejoras para facilitar también el desplazamiento de personas con otras discapacidades como la auditiva o la visual. Llevamos demasiado tiempo planteando en el papel políticas de integración para que las personas con alguna discapacidad puedan tener el derecho a sentir esa sensación de llevar una vida lo más normalizada posible. Es hora de pasa a la acción, como nuestra querida lectora Rosario ha hecho en su denuncia.

** Mediador y coach