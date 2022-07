Hora de barrer

Hay una opinión bastante generalizada en España de que los extranjeros son unos marranos. No todos los extranjeros, por favor. La frase está relacionada más bien con esas moquetas británicas (y francesas) en las que se sospecha que proliferan especies desconocidas y con esos estudiantes que regresan del Erasmus asombrados de que los españoles son de las pocas nacionalidades que se duchan a diario. Tengo que decir que las francesitas que se alojaron en mi casa en los intercambios del instituto iban perfectamente vestidas y peinadas (¡ah, los peinados de las francesas, la coiffure, oh, là, là!) pero no consideraban necesario pasar por el agua y el jabón con tanta frecuencia.

En el lado contrario, hay una opinión no sé si anglo o calvinista, que dice que los españoles somos unos marranos. Que tenemos nuestros cuerpos y casas limpitos, pero no nos importa si la suciedad se acumula a medio metro siempre que sea en el exterior. O sea, que somos incívicos y tiramos papeles al suelo, colillas, bolsas de lo que sea, basura fuera del contenedor... Es decir, que no cuidamos lo que es de todos, y basta con ver cómo queda la sierra tras el paso de perolistas o excursionistas para comprobar que hay mucho de cierto.

Pero no es todo. En los pueblos, todavía son muchas las mujeres (no he visto a ningún hombre, pero no pierdo la esperanza) que barren la acera que hay delante de sus casas. Como mi querida tía G., que de paso echaba un rato de charla con los viandantes, y si veía pasar al del butano le encargaba la bombona. Así que cuando G. murió y tuvimos que recibir en la casa a unas visitas, empuñé la escoba y tuve el placer de barrer la acera, pues mi querida tía no hubiera soportado otra cosa. Una acera, eso sí, que amanecía con los residuos de todo aquél que había comido pipas por la calle, y del bollo lleno de colesterol que le habrían dado a un niño. Me sentí verdaderamente bien. En contra de las críticas que nos hacen, todavía hay pueblos que están como el jaspe gracias a sus vecinas.

La limpieza calma el espíritu, supongo que lo dirá algún proverbio chino. Y crea sensación de comunidad, de pertenencia. Por eso, a pesar de los numerosos intentos de mejorar la convivencia, la calidad de vida y la formación en uno de los quince barrios más deprimidos de España, el de Las Palmeras, el avance que me ha conmovido es el de sus vecinas (y algún vecino, seamos justas) unidas para limpiar el patio Vicente Serrano, uno de los cinco que forman este barrio. Lo han hecho en el marco del proyecto europeo In-Habit coordinado por la UCO y Sadeco, y, después de recoger treinta bolsas de basura, incluidos animales en descomposición, proyectan repoblarlo con plantas. Olé y olá. A ver ahora quién estropea el trabajo de las titas y abuelas de Las Palmeras, que, escoba en mano, han dado una lección de su deseo de convivencia. Y me han emocionado hasta el tuétano.