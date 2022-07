A toda esta gente muy bienintencionada que ha andado manifestándose en Madrid en contra de la OTAN yo le preguntaría por las alternativas. Quiero decir, por una realidad que, de verdad, nos permita vivir y defender nuestro marco actual de territorio y derecho. Ya sé que es imperfecto, pero echas la vista alrededor y comprendes el valor de la democracia europea. Por ejemplo: estos días se ha celebrado el Orgullo -ya no sólo gay, sino infinito o cósmico- y cerca de nosotros tenemos sociedades donde no es que la fiesta en sí no sea posible, sino que ver a dos hombres andando por la calle cogidos de la mano puede ser la antesala de una lapidación. Así que nuestro modo de vida, por decadente que sea, al menos nos ofrece la posibilidad de convivir entre la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, con el principio de legalidad como mecha encendida de la seguridad jurídica que necesitamos para saber a qué atenernos. Y, como sabían en Atenas, una democracia sólo existe cuando una fuerza está dispuesta a defenderla. Porque una cosa es cuando hace unos años le preguntaban a cualquier miss España acerca de sus deseos -así, en genérico- y te salía con la paz mundial, y otra analizar cómo se construye esa paz, qué sacrificios estás dispuesto a hacer y también cuánto aportas. El referéndum de la OTAN, recordado ahora por la cumbre en Madrid, fue un paso más hacia la madurez social de un país que todavía era esclavo -aunque menos que ahora, me parece- de la resaca de una dictadura y de un concepto vital de progresismo que vibraba fuera de la realidad. OTAN sí, porque la alternativa es Ucrania. Claro que tenemos que buscar el encuentro, pero no puedes estar hablando de diálogo de civilizaciones al tipo que te está cortando la cabeza. Esto Zapatero no lo ha querido entender nunca, porque es un mercader de cortinas de humo. Territorio, límite, fuerza y seguridad son también las palabras que hacen que la vida sea posible, mientras las olvidamos.

* Escritor