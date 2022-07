Mayor Oreja y la crisis de valores

Hace años coincidí con Jaime Mayor Oreja en una reunión informativa. Era ministro del Interior y estaba bajo la diana de la banda terrorista ETA. Me impresionó su manera de reflexionar sobre ese tema. Hasta entonces mis conocimientos sobre su personalidad estaban ligados a su parentesco con Marcelino Oreja. La siguiente vez que coincidí con él fue en los Cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Habló de la mentira y de lo muy partidario que era de esa arma política un destacado ministro socialista. Él demostró su oposición a tamaña actitud. Hoy está al frente de la Fundación Valores y Sociedad. La configuran un grupo de políticos, profesores, periodistas y representantes de asociaciones de la sociedad civil; preocupados ante la crisis de valores. Volví a ver de nuevo a Mayor Oreja, pero esta vez en una foto, durante la manifestación celebrada en Madrid el pasado domingo contra la reforma de la Ley del Aborto. Manifestación con poco eco, y soy el primero que comprende el riesgo de criminalizar a muchas mujeres ante situaciones muy complicadas. Es evidente que esa ley va demasiado lejos al permitir el aborto a menores de 16 años sin el consentimiento paterno. Asimismo, las personas que defienden esta nueva ley pretenden ideologizar el tema y así dividir a la sociedad entre partidarios y no partidarios. Estos últimos son catalogados de extrema derecha o incluso de nazis al estar la palabra tan banalizada. Se ve nazismo por todas partes y se utiliza ahora ese concepto histórico tan malvado, por aquellos que no admiten a quien está en desacuerdo con el aborto.

** Periodista