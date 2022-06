Probablemente al leer el título de la de hoy muchos estarán tirando querido lector/a como usted de su subconsciente colectivo cordobés. Y es que ese concepto de baches que se refiere los desniveles en el suelo o en el pavimento, producidos por la pérdida o hundimiento de la capa superficial, en Córdoba forma parte habitual del paisaje. Los que usan el coche bien lo saben, pero lo que cogen la moto no sólo también lo saben, sino que lo sufren con especial sensación de daño y peligro. Y me explico. De daño por lo que tiene de sufrimiento innecesario para ruedas, llantas, amortiguadores, cuadro..., sino que además de peligro pues los baches junto con esa famosa pintura blanca y escurridiza cuando llueve con la que están pintados los pasos de cebra y demás líneas de señalización vial, son una de las causas de accidentes pasivo más frecuentes de motoristas. El archi conocido y sufrido tramo de la avenida Paseo de la Victoria podría ser un ejemplo de baches parcheados o parches bacheados por lo que todo tipo de vehículos ruedan en cantidad y frecuencia todos los días sobre todo los laborales. Pero a un servidor hay uno que le hace especial gracia o mejor dicho maldita se la gracia y el que hay en la calzada para tráfico rodado que hay justo a la entrada de la calle Alfonso XIII casi esquina con Alfaros. Se trata de un grupo de adoquines totalmente sueltos que cuando pasa tipo de cualquier vehículo, especialmente una moto tiene un repiqueteo que suena como el tambor de una ejecución. Por supuesto, usted también tendrá su bache preferido pues en Córdoba los hay para todos los gustos o disgustos. Recientemente el Ayuntamiento ha dado luz verde al contrato de conservación de pavimentos. Tal vez lo baches y los parches hayan llegado a su fin, no obstante no pierda la concentración sobre todo si es conductor de moto o vehículo de dos ruedas.

*Mediador y coach