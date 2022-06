Últimamente pienso en ese pulso difícil que mantenemos a veces con nosotros mismos por ser exactamente como somos. Por dejar de ser o por pulirnos, aunque sólo sea un poco. Por salir de ese espacio de comodidad que es dejarse llevar por lo que tienes dentro, atreverte a nombrarlo y asentar bien tus límites. Podemos alterar nuestro rumbo de pasos, el fondo de una voz, una actitud de espera o de renuncia. Pero la esencia misma, la sustancia que eres y lo que representa, ¿es imbatible? Quizá sí, pero hay que estar dispuestos a nombrar cualquier fractura que hable de nosotros. Esa valentía. Pienso en la imputación de Mónica Oltra, vicepresidenta valenciana, por encubrir los abusos sexuales de su marido sobre una adolescente tutelada de 14 años. Esa monstruosidad. El marido fue durante once años educador en un centro de menores y ha sido condenado a cinco de prisión, así que aquí ya no hablamos de la presunción de inocencia que, por supuesto, hay que aplicarle a Oltra. La vicepresidenta afirma que no dimite para «defender la democracia del fascismo», algo que seguramente tiene menos que ver con la denuncia de la menor y con su presunto encubrimiento que con la protección de su carrera política, suponiendo que la acusación sea cierta. Recuerdo aquella foto de la virtud política trenzada con femenil cariño entre Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García y Fatima Hamed Hossain. El feminismo era eso, aunque les faltara Irene Montero. Cada cual adelante con su cursilería, con el sólo sí es sí, hermana yo sí te creo, y desde luego -insisto- la presunción de inocencia de Mónica Oltra; pero nadie se acuerda de aquella muchacha que fue llevada esposada a declarar, cuando la jueza exigió a la policía que quitaran los grilletes a la víctima. Hoy vas a seguir hablando de lo malo que es Vox, porque en este pulso difícil que mantenemos con nosotros mismos cualquier fisura puede derrumbarnos. Tanto feminismo, tanta historia, y a esta chica la han dejado sola.

*Escritor