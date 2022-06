Falta de contacto con la naturaleza

Richard Louv se hizo famoso mucho antes de escribir su séptimo libro, ‘Los últimos niños en el bosque’, publicado en 2005. Su frase «trastorno por déficit de la naturaleza» fue una voz de alarma. Cada vez hay más niños que se sienten extraños ante la experiencia que viven, sin contacto con la naturaleza. Louv ofrece una solución: «Con solo un paseo por un parque bajo los árboles, los niños reducen sus síntomas de déficit de atención». La naturaleza es un antídoto contra el exceso de tecnología. Pero Louv no es contrario a los ordenadores en la escuela; es más bien partidario de que aprendan sobre la vida real y no solo sobre la vida virtual. En resumen, a mayor tecnología más naturaleza, que la necesitan los niños y también los adultos. Richard Louv asistió en Madrid esta semana al II Congreso Energía y Felicidad, de la revista ‘Telva’. Han participado especialistas nacionales e internacionales en psicología, medicina, educación y medio ambiente. Un congreso bajo el lema, ‘Tiempos de regeneración’. Se ha debatido y analizado la manera de gestionar una vida personal en positivo. Como ha dicho Louv, no solo los niños, sino también los adultos aprenden mejor en un entorno natural. Por eso es tan importante el diseñar una escuela teniendo en cuenta el lugar que tiene el entorno para que impere en los alumnos la creatividad y no la pereza mental. Recuerdo un anuncio en televisión donde un niño sabía lo que era zumo de naranja. Sin embargo, se le mostraba una naranja y no sabía que era aquello. También hay niños que ante el aceite no saben que procede de un árbol, el olivo.

*Periodista