PP y PSOE, con un par

El delegado del gobierno en Córdoba, Antonio Repullo (PP), habló en Radio Peñarroya sobre el problema del agua en el norte de la provincia. En realidad no habló, más bien habluvo, eso sí en un perfecto politiqués, esa neolengua orwelliana que va reduciendo progresivamente su vocabulario y al final sólo se expresa en típicos tópicos al estilo de aquel rap de Paco Herrera de 1982. ¿Y qué dijo?, un poco más adelante lo veremos, o lo intentaremos. Por otro lado, el ministerio (dicen que socialista) de Transportes y de no sé cuántas cosas más va a suprimir las concesiones de autobuses de línea en chiquicientos lugares de Andalucía. ¿Adivinan qué zona de Córdoba se lleva el gordo del mayor número de supresiones? ¡Acertaron! Nuestro norte, Guadiato y Pedroches. Según ese estudio, que ahora niegan porque estamos en elecciones pero que ha sido filtrado y divulgado ya por la prensa, aquí quien no tenga coche o posibles para pagar un taxi, que se prepare. PP y PSOE, PSOE y PP, precisamente los que van a quedar en primer y segundo lugar en el canódromo del día 19, estos galgos y podencos inútiles en el norte, van y se presentan a las elecciones, con un par. Repullo insiste en que, hombre, por Dios, cómo se van a saltar los procedimientos procedimentales de la burocracia burocrática y papelística a la hora de resolver lo del agua, aunque la cosa sea no ya urgente sino insostenible. Que nada, hombre, que ¡en dos años! canalizan 40 kilómetros desde Puente Nuevo (si queda allí agua, que esa es otra). Pero los 750 metritititos que faltan desde la Colada, no, eso no, que les entra la risa. Todo en perfecto politiqués, ya digo, merece la pena oírlo, con mucho compadreo y buenrollismo con el entrevistador, que para eso estamos. Y los otros, los de Sánchez y Espadas digo, quitando líneas de autobús. Pues ya sabremos por aquí qué votancia no seguir, digo yo, porque no sé qué más nos van a despellejar. Y para la semana que viene, en esta misma página, el maravilloso esperpento del hospital de Peñarroya y sus servicios que no iban a desaparecer pero que ya no están. Como nos vuelvan a hablar de la España vaciada, sacamos la cachicuerna.

*Escritor @ADiazVillasenor