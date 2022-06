Junio y los gastos

Junio es el mes de los exámenes finales, la ola de calor temprana, el campo súbitamente pajizo, la declaración de la renta y el Ibi. Una mañana inocente se levanta una y se ha roto la plancha, la cafetera pierde agua y el Impuesto de Bienes Inmuebles despiadado hace estragos en la cuenta corriente. Tenemos asumida la cuesta de enero, pero poco se habla de esta de junio, tal vez porque acaba con una paga extra que mitiga el dolor. Lo terrible en este junio implacable es que ya se haya gastado por adelantado. Para no sucumbir resulta imprudente prescindir del aire acondicionado, el diésel alcanza los dos euros y he devuelto una bandeja de cerezas en la caja cuando he visto que marcaban 6 euros con 99 el kilo. Y una, afortunada por tener donde recortar, resopla cuando oye a Calviño echándose el pisto porque gracias a su gobierno estamos mejor que otros -mucho mejor que ucranianos o subsaharianos- y a Díaz demonizando a los ricos y proponiendo la solución comunista de rebelión en la granja, es decir, quitarles lo suyo para decidir ella graciosamente cómo lo redistribuye, que redistribución es la palabra sagrada de su nueva igualdad.

Por eso ya puede esforzarse el ministro de Exteriores en adoptar tono y pose de enviado del Vaticano, que habla como los cardenales de antaño el hombre, que cómo se escucha, cómo se gusta y qué poco dice. Nuestras penurias cotidianas no nos las quitará Europa, aunque Sánchez recurra a ella para que le cubra sus imprudencias. Es verdad que parece que nos queda muy lejos de la economía familiar el desaguisado argelino, pero no lo está, pues es una clara prueba del modo de actuar unilateral, autoritario e incomprensible del sumo sacerdote, cuyo monaguillo castellano manchego acaba de confesar que nos gobierna a todos con mano inmisericorde. Y mientras discutimos si Marruecos descubrió algo inconfesable en el móvil del presidente o por qué se ha abierto precisamente en este momento la veda contra el rey Juan Carlos, el presente se nos vuelve cada vez más difícil y el mañana más amenazador. *Profesora