Mi querido y recordado amigo, el General de Infantería Ramón Serrano Rioja, que perteneció al Aula del Vino de Córdoba desde su fundación, y fue nombrado Presidente de Honor de ella tras dieciocho años como socio, solía bromear sobre su carrera militar diciendo: «Para cuatro días que vamos a vivir, tres los he pasado en la mili». Supongo que a él, persona sencilla y grata, no le importaría que me apropie del chiste y diga que «para cuatro días que vamos a vivir, tres los he pasado en el colegio». Primero, claro, como alumna; después y hasta la jubilación, como docente. Más de cuarenta años celebrando finales de curso dan para mucho y muchos estilos, pero en todos, en Córdoba ó en su provincia, el protagonista absoluto ha sido el calor; y por el camino que vamos, este año también lo será.

Tendrían que serlo las niñas y los niños, que ese día recuperan la breve libertad de una vida sin horarios oficiales, sin más normas que las que les imponga su propia familia. Las fiestas de fin de curso, porque con música o sin música, fiestas son, se celebran en los patios de recreo de los colegios, que por mucho que se rieguen a las seis de la tarde, a las ocho y media son un horno. Así lo recuerdo en el Colegio Francisco García Amo de Nueva Carteya; en el Teresa Comino de Villafranca o en el Torre Malmuerta de Córdoba. Las escenas representadas en el improvisado escenario, los bailes, los discursos y las entregas de diplomas, están acompañados por la completa quietud del aire, sin que el del abanico aporte el menor alivio; a veces pienso que el movimiento de la muñeca empeora la situación. Yo creo que el calor sale hasta en las fotografías. Actualmente, mis finales de curso, que también los tengo, son de otra manera. Por ejemplo, el jueves pasado, y volviendo otra vez al Aula del Vino, de la que soy Secretaria, asistí a la entrega de los Premios Mezquita del XXVIII Concurso Ibérico de Vinos 2022, en el Salón de Actos del Rectorado, agradablemente protegida por el aire acondicionado. Así quedó completo el programa de actividades del Aula, que incluye también el Concurso Ibérico de aceites de oliva vírgenes extras, el nombramiento de Señora de las Tabernas, el Curso de Cata y las visitas a bodegas y almazaras. Manuel Mª López Alejandre, Presidente y motor del Aula puede estar contento de la labor realizada, del trabajo bien hecho y de un fin de curso tan fresquito. * Escritora. Académica