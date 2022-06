Economía y elecciones

El 19 de junio tenemos elecciones al Parlamento de Andalucía. Estas llegan con lo que algunos denominan buenas cifras en materia económica, y en parte es cierto: el año pasado acabamos con unas cuentas públicas no demasiado desequilibradas; hemos crecido económicamente en el primer trimestre; y en términos absolutos hemos reducido el paro, eso sí seguimos teniendo una tasa de desempleo del 19%. No obstante, adolecemos de una estructura administrativa muy grande con mucha burocracia, y de una estructura económica desequilibrada fundamentada en el sector servicios y en actividades con altos índices de estacionalidad. Así tenemos a los principales partidos (PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox) prometiendo en sus programas electorales amplias cosas que luego no cumplirán, pero este es el único documento donde al menos se puede ver cuál es su intención, de ahí que los vaya a repasar y a ver qué dicen.

El PSOE presenta como candidato a Juan Espadas, una elección desastrosa, aunque su mujer maneje muy bien el wordperfect, que marca una línea de continuidad con Susana Díaz. Estos prometen mejorar, impulsar, crecer, desarrollar, etc., pero no dicen cómo lo van a hacer ni cuánto va a costar ni de dónde van a sacar el dinero, plasmando tan solo alusiones frecuentes a planes, incentivos e inversiones. De hecho, me ha llamado la atención su afirmación de que rebajaran la tasa de desempleo 9 puntos (espero que no sea a base de empleo público) y me ha preocupado manifiestamente que quieran una fiscalidad más justa, progresiva y eficaz, lo que en manos del PSOE significa más impuestos a los autónomos y clases medias, algo corroborado por el propio Espadas que ha dicho que volverá a instaurar el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Respecto a las dos coaliciones, Por Andalucía y Adelante Andalucía, la primera heredera de Podemos y la segunda de Teresa Rodríguez, he de confesar que no he encontrado los programas electorales en materia económica de ninguna de ellas, asumo que no he sabido buscar. En el caso de la segunda, sí que existe un documento político donde hacen referencia a la necesidad de una economía social transformadora y una economía democrática con la que evitar el expolio al que Andalucía ha estado sometida, básicamente se limitan a dar una serie de afirmaciones sin contenido que no se desarrollan, pero suenan bien.

El PP, con Juanma Moreno, que creo ha hecho lo mínimo durante estos años de gobierno, quiere continuidad en Andalucía, con lo que deberemos asumir que seguirá haciendo lo mínimo. El PP basa su campaña en la estabilidad presupuestaria y en una potencial bajada de impuestos, hasta ponernos al nivel de Madrid, para atraer inversión. Cuestiones muy necesarias y urgentes, repitiendo continuamente la palabra «seguimos», es decir, intentando dar la sensación de que ya han hecho o iniciado cuestiones como la mejora en el funcionamiento del SAE o la agilización administrativa. Hablan de estrategias y programas con más de concreción que los partidos mencionados anteriormente (cuestión tampoco muy difícil), dándole mayor voz a las medidas para autónomos. Mientras, a Ciudadanos le va a costar diferenciar sus propuestas en materia económica de las del PP, ya que estos últimos han sabido absorber el buen hacer de algunos de los consejeros de este partido, llegando a ofrecerles ir en sus listas, y llevando a cabo una absorción de conocimiento interesante.

Por último, tenemos a Vox, con un programa de carácter muy general y amplio, donde las medidas están escritas para publicarlas en Twitter (habría que preguntarles si piensan que los andaluces no somos capaces de leer algo más largo) y donde nadie puede estar en desacuerdo con la mayoría de ellas, al recoger desde eliminar las administraciones paralelas y exceso de burocracia, hasta rebajar impuestos, mejorar servicios públicos e infraestructuras, impulsar la reindustrialización, proteger a los trabajadores, combatir el paro estructural... La cuestión es si la carta de VOX a los Reyes Magos se puede y saben implementarla.

Y ahora nos toca votar, o no.

** Profesora de Economía financiera. Universidad de Córdoba