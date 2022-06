El contenido social de la basura

Esa mujer que veo casi todas las noches desde mi balcón removiendo los contenedores de la basura me recuerda aquellos tiempos en que sólo había restos, sobras y desperdicios, que se depositaban en bolsas, en las capitales. En los pueblos los desechos se tiraban a la cuadra, se convertían en estiércol y finalmente se llevaban al campo para que con su abono llenaran de vida los sembrados.

El estiércol tenía una variante económica que alentaba a las familias pobres a aprovecharlo todo y que si en aquellos tiempos hubiera habido turismo su contemplación hubiera sido incluida en un circuito de reciclaje acorde con la época. La basura siempre ha tenido algo que ver con los humanos, sobre todo con los más pobres. O con la imaginación. Mi sobrino Rufino se asomaba todas las noches al balcón de su piso en Santa Coloma de Gramanet en el momento en el que pasaba el camión de la basura con su característico ruido, algo duro para la hora, porque de mayor quería ser basurero. Por entonces yo no tenía relación alguna con los residuos ciudadanos. Pero cuando me fui de estudiante a Madrid, además de buscar de inmediato una cabina para hablar por teléfono con la novia otra de las novedades era salir a la calle y encontrarte en los espacios de la basura verdaderas joyas para amueblar nuestro piso. Estanterías, sofás, mesitas y algún mueble para meter botellas eran esos hallazgos nocturnos en la gran ciudad, donde además de la Puerta del Sol existía también Vallecas, un auténtico barrio cuyos habitantes se habían criado en el pueblo con cuadras y estiércol. Ver a esa mujer casi todas las noches investigando dentro de los cubos urbanos de la basura me hace pensar que los seres humanos tenemos cierta dependencia con los desperdicios. Y eso que la señora a la que me refiero va bien vestida y tiene porte elegante. Pero parece ser que también dependencia de los despojos. Mientras los psicólogos nos definen esa dependencia hay que anotar que el Gobierno ha aprobado un proyecto por el que bares y restaurantes deberán facilitar que el cliente se lleve la comida que le sobre, una actitud, según el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, que vive en el barrio de la Mezquita, de concienciación.

Hace mucho tiempo, cuando en Córdoba había un Vips en Gran Capitán, fui a celebrar un cumpleaños y les pregunté si me podía llevar lo pagado y no consumido para pedir de manera generosa. Su contestación fue afirmativa y se convertirá en ley a partir del 1 de enero del 2023. Medio año después de esta campaña electoral andaluza en la que la Virgen de Luna ha estrenado en las puertas del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba el bastón de alcaldesa perpetua y Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta y candidato del PP, ha visitado Medina Azahara, ese espacio de tanta belleza e historia al que se iba Sebastián Cuevas a escribir bajo el sol obras de calibre como Donde la mantis religiosa espera. Lo mismo se puede decir del libro Memoria de la Casa de los Pedroches 1974-2021, que se presentó el viernes en el Instituto Los Pedroches, de Pozoblanco, y en el que han participado escritores, poetas, periodistas y profesores de esa comarca del norte de la provincia, donde nació Aurelio Teno. El presidente de la asociación, el noriego Juan Emilio García López, médico jubilado, y su junta directiva, le han dado el mejor giro posible a esta asociación, algo así como una redención de la comarca. Lo mismo que ha tratado de hacer el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía –cuyo decano es el montillano Juan Pablo Bellido- este fin de semana en Baza al cumplir diez años de su creación, en Antequera, en la que el querido Antonio Ramos Espejo, yo diría que el primer periodista como tal de Andalucía, iba en una lista. Un periodista, Ramos Espejo, ex director de este periódico, en cuyos escritos nunca han tenido cabida los desechos sino la imaginación nacida de las calles, la sabiduría y la vida. Aunque la basura tenga el contenido social de que la pobreza es necesaria --como dijo en la Fundación Cajasol el catedrático Fernando López Mora--, para que los ricos puedan hacer buenas obras y el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, pronuncie una conferencia sobre pobreza y marginación en la postpandemia.