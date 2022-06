Esos sueños en los que se te caen los dientes, o en los que corres para alejarte de un peligro y no avanzas tienen, al parecer, un componente atávico, de cuando el ser humano era más bien un mono despabilado que si perdía la dentadura estaba irremisiblemente condenado a morir de inanición o si no conseguía huir con rapidez acababa en las fauces de cualquier depredador. El primer sueño lo desconozco, pero del segundo tengo grandes experiencias infantiles y juveniles, y, desde luego, es una pesadilla de la que despiertas sudando cual pollo en asador aunque no hayas conseguido dilucidar qué o quién te perseguía y por qué querías apresurarte y, a pesar de que codos y rodillas se movían, era imposible avanzar un centímetro.

Esos desasosiegos oníricos tienen otras explicaciones más modernas, relacionadas con la famosa autoestima y con la seguridad de la persona en sí misma. Alguien te persigue, te acosa, y no consigues escapar, aunque tampoco te dan alcance. En realidad, no hay un enemigo evidente, sino la sensación de fracaso de la persona que duerme, su inconsciente aflorando y liberando miedos en el silencio de la noche. La falta de confianza y los temores personales se traducen en estas fantasías que ponen el cuerpo malo. A lo de los dientes le dan otras explicaciones más complejas, relacionadas con la pérdida, la muerte de algún familiar que te deja tan incompleta como esa cavidad bucal vacía, la ruptura con una pareja, o incluso haber perdido el empleo. En internet te explican que puede ser fruto del estrés, o de estar atravesando un periodo de duda o frustración. También es síntoma de indefensión y dificultades de comunicación. El abanico es amplio. Mi interpretación preferida es la que dice que si sueñas con tus dientes... Es posible que te pase algo en ellos, que padezcas bruxismo y sea un aviso para que utilices una férula que contenga esos rechinares o crujires bíblicos. Hay todavía en Google un enlace escalofriante, que dice que si sueñas que se te caen muelas y dientes sin dolor eres una mala persona, falta de empatía y dispuesta a conseguir sus objetivos sin que medien escrúpulos morales. Anda que no. Me pregunto qué sueñan los políticos andaluces en campaña, si necesitan una ayudita de lorazepam para lograr el descanso o caen como bebés exhaustos en sus camas tras pasar el día lanzando mensajes a diestro y siniestro. ¿Soñará Juanma Moreno que corre para huir de Macarena Olona y no lo consigue? ¿Soñará Juan Espadas que se le caen de la boca los electores de la izquierda? ¿Soñará Juan Marín que avanza hacia el gobierno andaluz pero no llega? ¿Soñarán Inmaculada Nieto y Teresa Rodríguez que entre una y otra se están repartiendo una sola dentadura?