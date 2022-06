¿Y la Sanidad pública?

Wifi y televisión gratis. Esas son las innovadoras medidas que Juanma «vende» en Sanidad en su programa político para traerla al siglo XXI. Bueno, y un aumento de 150 euritos al personal sanitario A2 de Hospital (que no se diga que no compran votos). Nada de mejorar el trato al paciente, reducir las listas de espera o aumentar recursos, que lo que importa a los pacientes cuando están en el hospital no es tener una asistencia digna, sino el wifi y la tele. Bienvenidos al siglo XXI del desmantelamiento del sistema del bienestar.

Ahora, si echamos un vistazo al del partido de la señora Olona vemos que se trata totalmente de un panfleto de propaganda adoctrinadora en el que, entre otros puntos, se arremete contra «el fanatismo ecologista que pone en peligro las tradiciones de Andalucía» y los «ataques progres» hacia la institución de la familia. Tampoco se aclaran sobre sus principios: siempre han defendido la centralidad del Estado y ahora reivindican «las provincias, sus diputaciones y municipios frente a un centralismo autonomista». Y, por supuesto, derogarán «todas las leyes de género y memoria histórica que solo han servido para enfrentar a los españoles y desalojaremos a los activistas de las aulas». Hasta ahora, todo ello calificado como «adoctrinamiento podemita» con el que no tienen problema en Valladolid, donde la empresa de uno de su ahora ex alto cargo se lucra impartiendo cursos de igualdad. Total, que aumentarán la discriminación y el sectarismo en la educación. Y ninguna mención a la Sanidad. Ninguna. Quizás antes de echar vuestro voto en las urnas deberíais ver el debate de RTVE y echar un vistazo a la calidad de vida de los ciudadanos residentes las regiones ya gestionadas por estos partidos. ¿Un caso real? Vivo en la Comunidad de la libertad y la última vez que me vieron en la Unidad del Dolor fue en noviembre de 2021. Esta misma semana he recibido un mensaje en el que retrasaban mi cita de julio de este año a noviembre, cuando llevaré más de un año sin recibir una asistencia que es vital para mi supervivencia. ¿Cómo creéis que recibe esta noticia una persona que sufre depresión y ansiedad a raíz de sus problemas de salud y a la que están poniendo en la tesitura de luchar para lograr la atención y tratamientos que le corresponden y mantienen viva teniendo presentar reclamaciones y esperar? Andaluces, ¿es esto lo que queréis para vuestra autonomía, esta asistencia para vuestros hijos y padres?