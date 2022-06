Recuerdo en mi infancia una serie de establecimientos de Córdoba que lograron convertirse en iconos comerciales de nuestra ciudad. Eran varias tiendas, la mayoría ubicadas a lo largo y en ambas aceras de la calle Claudio Marcelo o calle Nueva.

Hablo de los almacenes Sánchez, en los que todos los baby boomers tenemos una foto con SS.MM. los Reyes Magos, --y el gorro verdugo que picaba una barbaridad--; de la ferretería La Campana haciendo esquina con García Lovera; de Zafra-Polo, en esquina con la calle María Cristina.

En todos esos comercios sus dependientes, al cerrar la venta y en el mismo papel que iba a servirles de envoltorio, habían realizado una cuenta con el lápiz. Al finalizar el cálculo, gritaban: «¡Un repaso, por favor!», y entonces aparecía otro empleado, que con una rapidez pasmosa, deslizaba su lápiz por la suma, acompañándose de un sonido gutural indescifrable, y cerraba la operación con un correcto en forma de «V», si es que no encontraba errores de cálculo.

Como si alguien me hubiera solicitado ese repaso, voy a permitirme deslizar mi lapicero crítico sobre unos cálculos distintos. No serán los sumandos los precios de una venta, sino los de las formaciones políticas que acuden a los comicios autonómicos del domingo 19 de junio.

Aunque en los medios de comunicación solo hayamos podido escuchar hablar de unos cuantos de ellos, son 22 partidos políticos y 5 coaliciones los que concurren a estas elecciones.

Sobre las candidaturas del PSOE y del PP, puedo pasar por alto cualquier comentario, ya que diga lo que diga, tienen sus votantes/adeptos de opinión/sumisión inamovible; gozan de la seguridad que les otorga la experiencia y además, en sus contiendas, la alternancia es una garantía de seguir estando --ora gobernando, otrora en la oposición--. Ya saben Uds. aquella ordinariez regia que D. Alfonso XII aconsejaba a su consorte, entre ataques de tos provocada por la tisis, antes de morir: «Cristinita, guarda el coño y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas».

Respecto a la candidatura de Ciudadanos, serán las urnas andaluzas las que se expresarán mucho mejor que servidora: hay que saber cuándo te has agotado por muy fuerte que fuese tu efervescencia, y si te quedas, asumir que lo haces porque no tienes mejor sitio adonde ir, --entre otras cosas, porque ya has estado en demasiados sitios--.

Por lo que respecta a los que se definen como partidos de izquierdas andalucistas, que yo haya contado, me salen dos a los que las encuestas dan representación: Por Andalucía y Adelante Andalucía y tres más en el «quesito» negro de los gráficos de sondeos, bajo la denominación de «otros», entre los que tengo bastantes amigos, sobre todo en Andaluces Levantaos. ¡Con tanto andalucista me he liado!

En mi opinión, entregar la conciencia andaluza a una ideología exclusiva y excluyente de izquierdas, que no es autóctona de nuestra tierra, sino que se empadrona en ella cuando llegan los comicios, que se declara enemiga del capital, de la Iglesia católica --que no de otras confesiones religiosas--, de la propiedad privada, permitiendo que su discurso sea utilizado por muchos como carta blanca para ir ocupando viviendas o para creer que nuestra tierra es conquistable, es prostituir el Andalucismo.

Creo que solo me queda dar repaso a un partido al que, según se comenta por sus propios dirigentes y seguidores, parece le toca dar el ‘sorpasso’. El otro día, en un debate de una televisión local, escuche decir a un admirado y apreciado amigo mío, que una cosa es lo que es Vox y otra lo que se dice que es Vox.

Es muy recomendable, para no llamar a equívocos, ser y parecer lo mismo, porque si yo he escuchado a unos dirigentes políticos decir que no quieren estado de autonomías y ahora los veo yendo a los comicios electorales al Parlamento Andaluz, la única conclusión que saco es que son lo mismo que parecen.

No me cuadran las cuentas. Necesito una calculadora para ir a votar.