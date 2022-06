¿De quién depende?

En las anteriores elecciones autonómicas, el candidato popular concurría con una expectativas que en el mejor de los casos significaban que perdería (como ocurrió) y en el peor que saldría de la escena política, porque había estado a favor de Soraya Sáenz de Santamaría y no de Pablo Casado. Sin embargo, el descenso de los socialistas, el aumento de Ciudadanos y la irrupción de Vox lo convirtieron en presidente de la Junta, de modo que ahora concurre en unas circunstancias muy diferentes y con unas encuestas a su favor, donde destaca el hundimiento de su socio de gobierno y el trasvase a su partido de buena parte de esos votos. Pero eso no es todo, su figura se ha visto realzada, hasta el extremo de que daría a conocer que los andaluces se identifican más con él que con su partido, por tanto la campaña se basaría en su persona y no en las siglas de su formación política. Y así vemos los carteles electorales donde aparece un «Juanma» con letras bien visibles, debajo la palabra Presidente, y a la izquierda, sobre la «J», en caracteres muy pequeños, el símbolo del PP.

Este acto de medio esconder a su propio partido tiene un antecedente, pues lo llevó a cabo Feijoo en Galicia, por tanto poco le iba a reprochar la dirección nacional. Ahora bien, en un modelo como el español, donde existe una corriente social tan alejada de los partidos, que por otra parte tienen reconocimiento de su papel en la propia Constitución, entiendo que resulta un tanto extraña esa decisión, que aleja aún más a los ciudadanos de lo que debería ser un compromiso con la participación política. Si se me permite el símil, es como si el Madrid, a la hora de competir en Europa, decidiera prescindir del color blanco de su indumentaria, aunque no estuviera obligado por coincidencia con el equipo rival, y que además el escudo se viera relegado a un lugar casi inapreciable, sustituido por el nombre del jugador en grandes caracteres, o mejor aún, por el del presidente del club. No tengo la menor duda de que los seguidores del equipo pondrían el grito más allá del cielo, quizás llegaría hasta la galaxia M87, de la constelación de Virgo, situada a 55 millones de años luz, y sería absorbido por el agujero negro que allí se encuentra, y del que hace poco hemos podido ver una fotografía. Sin embargo, los militantes, simpatizantes y votantes del PP no ven con preocupación ese gesto, lo cual no dice mucho acerca de su idea de la política. Ignoro si en la última semana se animará la campaña, hasta ahora ha tenido un perfil bajo, y como carezco de redes sociales, donde al parecer se dirimen ahora los votos, mi referencia más clara es el debate del pasado lunes, donde la aportación más relevante del candidato del PP fue decir que era el «hombre de moda», puesto que los demás candidatos se dirigían a él. Parecía olvidar que si lo hacían era porque había estado al frente del gobierno estos últimos años. También reivindicó un gobierno «moderado» y «sereno», términos de difícil traslación al ámbito de la teoría política, a no ser que por tal entendamos que es algo relacionado con el tono de voz que se utilice en las intervenciones. Y en ese debate se pudo ver también muy claro cuáles son las maneras de Vox, en cuyas manos podrá estar el PP. Esto último solo podría evitarlo la movilización de la izquierda, por tanto de nosotros depende que Andalucía pueda caer en las redes de una derecha retrógrada y falta de respeto hacia nuestra historia. Hace unos días tuve la oportunidad de participar en el homenaje al primer alcalde socialista de nuestra provincia en Montilla, hecho ocurrido en 1920. Se ha publicado un libro con sus artículos de entonces, dije que no se trataba de copiar al pie de la letra lo de hace cien años, pero sí de tener, como entonces, el acierto de comprender las necesidades del pueblo. Ese debería ser, de cara al futuro, el compromiso del socialismo, y el de toda la izquierda.