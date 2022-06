Las campañas de feria

Cuando una tiene ya una edad, la política se mira de la misma forma que cuando alguien intenta ligar contigo: con la resignación de conocer, por desgracia, todo lo que hay detrás del escenario, entre bastidores.

No obstante, a pesar del escepticismo, hacemos un esfuerzo por creer, ya que las pautas que demandamos como ciudadanos son claras: honestidad, legalidad y trabajo; honradez con nuestro dinero y futuro, que es común y no le pertenece a ninguno. Para el buen gobierno, no hace falta master (menos falsos) ni tesis copiadas.

Así, en cada campaña, comienzas con ilusión y lo primero que recibes es, normalmente, un guantazo en la moral que te despierta de la ensoñación. En mi caso, en la actual campaña electoral andaluza, el shock llegó en forma de caseta de feria. El espectáculo fue verles a todos, paseándose por la Feria de Abril de Sevilla, ávidos de cámara, como folclóricas electorales (ellos y ellas), con las imágenes aún más extraterrestres de los y las líderes nacionales con la flor pegada al pelo o la solapa... Fue alucinante. Después vinieron las ferias de Córdoba y Jerez, el Rocío...

Me pregunto, por ejemplo, si estas personas se les pasa por la cabeza visitar las universidades andaluzas, enterarse de qué dificultades tenemos para formar a las siguientes generaciones o bien para desarrollar investigaciones de calidad. ¿Por qué no van a visitar a los jóvenes investigadores, a un laboratorio? A gente que se deja las pestañas investigando. Y tampoco estaría mal una visita a los institutos, a hablar con un profesorado que se ocupa de nuestros hijos en uno de los momentos más desquiciados de su vida, en plena adolescencia y están lidiando con ellos mientras los enterramos en burocracia y cambios educativos. Puestos a dar paseos -sin flores ni rebujito-, quizás los hospitales andaluces también necesitan de una miradita, vayan a ver los centros de salud por comprobar en qué mejorarlos, hablen con sus médicos.

Seguro que la gente del campo, de los pueblos, también tienen muchas ganas de feria con ustedes si van a escucharles. ¿Qué necesitan? Que ellos son nuestro futuro y los retos del campo en Andalucía es la base de una economía fuerte y sostenible. ¿Porqué no estamos a la cabeza de Europa en renovables cuando lo tenemos todo en España y más en el sur: agua, viento y sol? Llevan veinte años de retraso mientras van de feria en feria y de campaña en campaña haciéndose fotos. Cuando la situación es urgente, aquí no vamos a poder vivir climáticamente en unas décadas, ¿a qué esperan a tomar medidas para hacer las ciudades más sostenibles? Europa las demanda ya.

La economía no se desarrolla sola, Andalucía tiene unos recursos naturales que son un tesoro. Hace años, en Weimar, le explicaba a una señora alemana de dónde era yo y le decía que en Andalucía podías ir a la playa y a la nieve con muy pocos kilómetros de diferencia. Por supuesto, no me creyó. Y es que, en realidad, es increíble nuestro entorno.

Si quieren ir a una feria, vayan a ferias de arte, a galerías, pregunten a los artistas y protagonistas del sector cultural plástico, escénico o audiovisual cómo están sus sectores. ¿Quieren feria? Los artistas les montan todas las que quieran. Cultura de verdad, no cultura turística. El turismo masivo es contaminante, es caro a medio y largo plazo, genera riqueza económica inmediata pero empobrecimiento en otros sectores.

La política de feria nos condena a ser ciudadanos de pandereta. El folclore y la fiesta, mal entendidos, condena a la mayoría de trabajadores al sector servicios. Un sector que, en muchas ocasiones, es sinónimo de explotación. Así que, no estaría mal, una campaña que esté a la altura de la ciudadanía a la que se dirigen. Que nos gusta la feria, pero más nos gusta tener una economía fuerte, un modelo de desarrollo sostenible y un futuro digno. Luego ya, si se quieren poner flores en el pelo o en la solapa, pues estupendo.