La ley de la gravedad

Según el principio de la gravitación universal todo lo que sube tiene que bajar... excepto los precios en España. Parece que la única ley de la gravedad que rige en nuestro país toma su nombre de cómo se está poniendo el panorama, y es que viendo lo que cuesta la fruta, si a Isaac Newton le cayera ahora la manzana la cogería al vuelo para comérsela y ahorrarse no pocos euros.

Vivir --y sobrevivir-- hoy en suelo patrio es un lujo solo al alcance de grandes fortunas, hasta el punto de que muchos andamos buscando un lugar más barato al que emigrar; por ahora dudo entre Suiza, Montecarlo o Catar. En comparación con España, desayunar en la plaza de San Marcos o tomar el aperitivo en los Campos Elíseos es un chollo. Al igual que el Falcon presidencial, todo está por las nubes, y muchos hogares españoles llegan a final de mes el día nueve. La leche, el aceite o los huevos pronto se venderán en tiendas gourmet, y comer tres veces al día ya se considera un signo de opulencia. Una vecina usa como cesta de la compra la panera... y le sobra; a mi cuñado lo tacharon ayer de manirroto al llenar el depósito de su ciclomotor; y dejarse la luz encendida es causa de desheredación desde la reciente reforma del Código Civil. Para satisfacción de los veganos, el plato más demandado en el menú del día es la suela de zapato. También anda feliz la ministra de Igualdad con eso de que todo cuesta un huevo y parte del otro. Hay quien reclama que el Gobierno deje de hacer cosas chulísimas y tome de una vez medidas eficaces, pues las adoptadas hasta la fecha únicamente han servido para que la gasolina y la electricidad dupliquen su ya insoportable coste. Llama la atención el desapego que nuestros gobernantes tienen de la realidad, aunque quizá tenga algo que ver el hecho de que la última vez que pagaron un café de su bolsillo fuera en pesetas. En su empeño por tenernos a pan y agua, parece que este verano la operación bikini la patrocina el Consejo de Ministros. Desde que todo vale un ojo de la cara, los españolitos de a pie se dividen entre la princesa de Éboli y Juan José Padilla. Dice Paco ‘el Carnicero’ que, por culpa de la carestía y los animalistas, el último solomillo que ha visto fueron los tres reyes y un as con los que ganó la última partida de mus. Según una reciente encuesta, este año el lugar preferido por los españoles para veranear es la azotea. Tras su visita jamonera a la Feria de Sevilla, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha propuesto compartir el uso de electrodomésticos entre los vecinos para fomentar el ahorro en estos tiempos difíciles. No es mala idea, de ahí que ande buscando su domicilio para pedirle que me preste su Thermomix y la nevera para enfriar el vino.