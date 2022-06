Peloteras de Vox

Yo no tengo la posesión de la verdad. Y si gran parte del respetable no está de acuerdo con lo que digo pues a criticar se ha dicho que no pasa nada, o mejor, pasa mucho, porque si me demuestran que me equivoco, lo agradezco; es de los errores de los que se aprende más y más rápido. Al lío: ¿Es Vox coherente con su política sobre la inmigración? Vox es el partido que más critica el arrebatamiento de oportunidades que provoca la inmigración a los españoles. Entonces ¿por qué hay cifras altísimas de falta de mano de obra española en ciertos sectores laborales cuando ese mismo ámbito significa un auténtico paraíso para los sin papeles? ¿Se puede robar lo que nadie quiere? Dice Vox que apuesta solo por los inmigrantes legales. ¿Sabe que la mayoría de los legales comenzaron siendo ilegales? Este nuevo partido ha levantado la bandera española más que nunca. Miren, lo digo sin ironía, que a mí esto no me suena mal e incluso a veces me emociona. Pero las patrias al gusto no me gustan. ¿Por qué lo digo? Porque a Vox no lo escucho criticar a la importación china que se ha cargado todo el tejido industrial español o al menos que dirijan unas palabras de consuelo a tanto luchador y luchadora arruinada por no poder competir. Yo les podría hablar de muchas regiones hundidas y polígonos industriales enteritos que han sido desalojados de empresarios y trabajadores españoles. Pues de toda esta hecatombe económica fraguada a fuego lento ante una pasividad política que hiere el alma de todo el que tenga frente y corazón, no dicen ni mu, pero del de la patera hambriento no veas la que tienen liada. Y luego ya el remate del nacionalismo artificial y cómplice de la destrucción del espíritu nacional se ha producido en el nuestro fútbol que se lo están cargando también, a pesar de que los futbolistas españoles llevan una década de triunfos reivindicando el producto nacional. Supongo que ningún votante de Vox será futbolero porque si dicen que la patria está por encima de todo: ¿cómo no se puede criticar que se hayan arrebatado los sueños de nuestros niños que ya ni juegan a la pelota en la calle para que los intermediarios se forren? La lucha territorial solo es digna en el deporte porque le da la motivación necesaria al juego y es donde debe haber patriotismo porque las banderas al viento significan ilusión y no odio al otro. Pues en la última copa de Europa ha habido momentos que en el glorioso buque insignia del futbol español solo había un español jugando. Así que concluyo: cuando Vox diga que los puestos de trabajo que nadie quiere pueden ocuparlos otras personas vengan de donde vengan con o sin papeles, cuando critiquen la importación china que se ha cargado todito el tejido industrial español y cuando exijan que los clubes españoles apuesten por nuestra juventud creando un cupo de extranjeros en el campo, entonces me creeré que son amantes de España y no unos manipuladores de los sentimientos patrios.

*Abogado