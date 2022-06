Vuelven esos vientos electorales, que no sé a usted, querido lector/a, pero a mí me resultan en cierta manera cansinos, manidos, rancios. Y no es porque considere que la parafernalia de una elecciones con su correspondiente campaña electoral no sea un instrumento útil y oportuno en una democracia, sino porque en demasiadas ocasiones se nos presenta en un precioso florero, aunque eso sí con flores de plástico. Y me explico. Aquello de que las promesas electorales están para incumplirlas a estas alturas los ciudadanos, los electores lo tenemos superado. En aquella infancia de la democracia, donde todos estábamos llenos de esa esperanza de lo nuevo, aquellas falsas promesas de los políticos, sobre todo las que se hacían con cierto ingenio trolero, nos las tomábamos como qué gracia tiene el niño. Pero ahora ya no. Ahora sabemos las consecuencias graves de votar a alguien que promete hasta que mete, y una vez metido se olvida de lo prometido. Tal vez es que nos encontramos en la situación en la que los electores hemos madurado más que los políticos. La campaña electoral de Andalucía ya ha comenzado. Y algunos gastamos ese escepticismo secular que la perdida de la inocencia política nos ha conformado. No es que haya que tirar la toalla, pues en democracia no existe esta posibilidad. Pero sí que hay que afrontar todo lo que tenga que ver con unas elecciones democráticas con ese espíritu crítico intrínseco precisamente a esa misma democracia. Esta nos es un estatus fijo, sino un proceso de constante progreso humano. Por lo que los ciudadanos lo que ahora requerimos y necesitamos más que nunca es aquello de Anguita de “programa, programa, programa”. Entre otras cosas porque votar no es ni más ni menos que el contrato de los ciudadanos con un programa político concreto. Donde el progreso es el objeto. Ya no más promesas grandilocuentes e imposibles. A la madurez ciudadana le corresponde la madurez política.

* Mediador y coach