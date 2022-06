Ni ante las elecciones ni ante nada hay que vivir con miedo. Con prudencia tal vez, con prevención. Pero con miedo, no. No con ese cerco dentro de los ojos, porque no hay otra venda como el miedo. Estos días -estos años, en realidad- se está tratando de agitar el miedo. Es algo no tan sutil, con mensajes que calan y nos hacen fijar nuestro objetivo solamente en un lado. Cuidado: viene la extrema derecha. Pero luego recuerdas que, para los voceros de ese miedo, Ciudadanos también era extrema derecha; y la reunión de Colón, para defender que el derecho de una mitad de los catalanes no se dejara atrás, era poco menos que la foto del fascismo: Hitler, Franco, Mussolini. Porque ya sabemos que si se trata de dictadores no se cita a Stalin, que forjó a sangre siberiana el totalitarismo con soporte intelectual, porque el marxismo le daba carta de naturaleza entre los pensadores occidentales que soñaban con el paraíso soviético sin haber estado allí, y preferían despreciar a Orwell y a Camus. Todo eso hay que dejarlo exactamente donde está: pero ya hemos gastado tanto algunas palabras que Ciudadanos también era fascista, lo que situaría a Vox en un nivel galáctico de degradación totalitaria, y a Ciudadanos también. Sin embargo, a quienes permanecen tan atentos al siempre esperado regreso del general Franco parece no irritarles demasiado los homenajes a los terroristas que vuelven de su cárcel política, porque ellos luchaban por la libertad poniendo bombas al prójimo. Y eso no provoca indignación ni miedo, o al menos no el mismo miedo que la derecha. Es verdad que cuando escucho a Macarena Olona proclamando que «Empieza la toma, por España», o que ella se postra ante Andalucía como si fuera la Virgen del Rocío, veo que no ha entendido nada de lo que es Andalucía; pero eso me provoca más sarcasmo que miedo relevante. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos. Pero que nadie imponga su miedo sobre el tuyo, o que nadie te diga a quien debes temer.

*Escritor