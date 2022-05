Política por sevillanas

He oído por ahí a una experta bailaora opinar que los hombres no deberían de alzar los brazos cuando bailan sevillanas. Y la verdad, es que no le falta razón... pero en aquellos casos de quien no sabe moverlos al bailar. Supongo que se refiere a esas ocasiones en las que se ven auténticos gestos patéticos, más parecidos al braceo en natación o como si estuvieras ‘toreando’ a la pareja (algo feísimo y hasta insultante con la pareja, me parece a mí). En esta coyuntura, sí que conviene ni menear los brazos. Y si me apuran, mejor no bailar. Curiosamente, en eso estaba pensando en una caseta en esta ansiada Feria del 2022 cuando me di cuenta de que esta campaña electoral, con una moderadísima presencia política en El Arenal (al menos hasta ahora), se parece mucho a una sevillana, incluido ese aspecto de que puede que salgan ganando los que menos se muevan.

«Mírala cara a cara que es la primera, y la vas seduciendo a tu manera», que es la forma que tiene Vox, a su aire, de conquistar el electorado. Vox no tiene ni que levantar los brazos. La izquierda, con tantas llamadas a frenar a la ultraderecha, ya le está haciendo la campaña al facilitar el trasvase de votos desde el PP y convertirlos en mártires, lo que le viene muy bien a ese victimismo que tan magníficamente saben usar en el partido. En la segunda, canta la sevillana de Requiebros, el PP está a la espera de ver a quién coge «por el talle, la cara junta». Posiblemente Vox. Ya saben que esta es la parte de las sevillanas en donde más juntito se acaba bailando en el último paso. Mientras, el PSOE se deja querer sabedor que acaparará en ‘voto útil’ de la izquierda y algo de Cs, partido éste último que parece que se va a quedar toda el día sin pareja para bailar. Qué lástima, ¡con lo bien que se le daban desde las sevillanas hasta la sardana! En todo caso, «verás con que gracia te zapatean» desde el partido socialista a poco que dejen atrás esas diferencias del pasado en los cruces (que más que cruzarse, a veces lo que hacían era chocar de frente) y se cojan el paso. Y respecto a la izquierda del PSOE, ahí están «los lances definitivos». Deberán tener en cuenta que si en lugar de gestos amables que inviten a la seducción mueven mucho los brazos advirtiendo que Vox se echa encima, no hará otra cosa que darle desde el PP votos a la ultraderecha y, desde la izquierda, al PSOE. Han empezado la cuarta parte de las sevillanas con un retraso, vamos a ver si se coordinan en el segundo paso y si en los cruces de cara del final no terminan chocando. Claro que me puedo equivocar al hablar de esta precampaña, pero lo que digo es el resultado de aprovechar la Feria para escuchar a tirios y troyanos, que es más de lo que a veces creo que hace algún estratega electoral. Y además, de sevillanas sí que sé.