La Colada y Sierra Boyera (4)

Se ha oído la voz de los técnicos. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Paéz, ha confirmado a los medios de comunicación en estos días --a través de Europa Press-- algo que ya sabíamos, que la conexión entre los embalses de la Colada y Sierra Boyera está ejecutada al noventa por ciento, y añade que su terminación garantizará el suministro a las poblaciones «para siempre». Jesús, María y José: para siempre. Lo tenemos al alcance de los dedos y el Gobierno andaluz no nos acerca un poquitín la solución definitiva al problema endémico de la falta de agua en el norte de la provincia. ¿El Gobierno andaluz? Sí, la Junta de Andalucía. Porque, veamos, tiremos de hemeroteca y de declaraciones anteriores del señor Páez para comprender el proceso de la cuestión y las responsabilidades a que hubiere lugar. Así, en la misma información de hace unos días, Páez afirma rotundamente que la decisión y responsabilidad de acometer el diez por ciento restante de la conexión entre los embalses es responsabilidad de la Junta porque «la declaró de interés autonómico el 17 de junio de 2020, mucho antes de que se declarase la situación extraordinaria de sequía el 2 de noviembre de 2021». No miente. En una información anterior de este periódico el 3 de septiembre de 2021, ya avisaba que «de continuar así, se podrá declarar la sequía en la cuenca del Guadalquivir el 2 de noviembre (de 2021)», y que dicha «declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria es competencia de la CHG». Y, en efecto, así la declaró la CHG casi año y medio después de que la Junta admitiera la obra como de interés autonómico. ¿Qué ha ocurrido después? Pues que la Junta, según Páez, ha tardado más de un año en adjudicar la obra (agosto de 2021) y en formalizar el contrato (septiembre). Y luego, nada. Nada en seis meses. ¿Por qué?, que diría Mourinho. ¡Ah! Páez tenía muy claro, por los datos, el déficit acuoso desde que accedió al cargo en agosto de 2018, él es socialista y exconcejal de Chiclana, cuando sultaneaba el sur Susana Díaz. Si estaba tan claro ya entonces, ¿por qué no actuaron los suyos? Es para un amigo.

* Escritor @ADiazVillasenor