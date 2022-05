El obispo invita a ‘escuchar con el corazón’

El pasado jueves, 19 de mayo, monseñor Demetrio Fernández, obispo de la diócesis, convocó a los periodistas y a los informadores cordobeses para ofrecerles un desayuno, en el patio central del Obispado, y compartir con ellos, en un encuentro fraternal, los perfiles de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el próximo domingo, festividad de la Ascensión. El prelado dirigió primero unas palabras de gratitud por la labor que desarrollan los periodistas, labor importantísima en la sociedad de nuestro tiempo, y les comentó el lema de la jornada de este año: ¡Escuchad!. «Después del mensaje del año pasado, centrado en el «ir y ver», subrayó el obispo, el papa Francisco ha puesto este año la atención del mundo de la comunicación en el tema de la escucha. Por eso, yo os invito hoy a «escuchar con el corazón». «Escuchar» es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. No se comunica bien si antes no se ha escuchado, y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar». Demetrio Fernández concretó también, en sus palabras a los periodistas, algunos de los campos de la «escucha» en el mundo en que vivimos. «Describir la realidad, dijo el prelado, exige el haber sabido escuchar atentamente para poder transmitirlo después a los lectores, oyentes y televidentes». Tras el desayuno, el obispo enseñó a los informadores la remodelación que se ha llevado a cabo en la Librería diocesana, en un nuevo espacio del obispado que pone al descubierto preciosos rincones de sus cimientos y muros históricos, hasta ahora ocultos al público. En palabras del prelado, «una librería es también un mundo peculiar para la comunicación, a través de los libros y los objetos de culto, del mensaje evangélico». Nuestra enhorabuena a la delegación diocesana de Medios, que dirige Nati Gavira, a su buen hacer y a su labor espléndida, tanto en la preparación y celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, como en su trabajo a lo largo del año, en la publicación de la revista diocesana Iglesia en Córdoba, en los programas radiofónicos en la Cope y en la presencia luminosa de la Iglesia de Córdoba en las redes sociales. Hoy, bien podemos decir, que todo es «comunicación», y de alguna forma, que todos podemos ser «informadores» a través de las redes sociales, dando a conocer noticias, eventos, imágenes de los acontecimientos religiosos, declaraciones y entrevistas. Pero la verdadera comunicación, y no digamos el verdadero periodismo, tiene sus reglas de juego: primero, la verdad, que nos lleva a captar la realidad, huyendo de la mentira; de las medias verdades, que ocultan los datos más importantes; huyendo también de los «abusos de la técnica», en falsos montajes de imágenes o en citas textuales de personalidades, que luego resultan falsas. Junto a la verdad, la ética, que evita la calumnia, las maledicencias, los daños morales a instituciones o a personas. Y junto a la verdad y a la ética, otros muchos fines, a veces inconfesables, que rompen la convivencia, falsean los hechos, someten por la fuerza o por las amenazas a personas o entidades. El papa Francisco ha sabido elegir una de las palabras claves para el mundo de la comunicación: «¡Escuchad!». La escucha corresponde al estilo humilde de Dios. El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, tiende a volver la espalda y «cerrar los oídos» para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como les sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes, tapándose los oídos, se lanzaron todos juntos contra él. Por eso, Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha: «Presten atención a la forma en que escuchan» (Lucas 8, 18). Ojalá, periodistas y creyentes, todos, seamos grandes «informadores» de la Buena Noticia de la salvación de Dios.

** Sacerdote y periodista