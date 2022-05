El Norte paga la ineficacia política

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), encargada del abastecimiento en los pueblos cordobeses, anunció el pasado 20 abril que había planteado en el comité de sequía un aumento del precio del suministro en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato «como medida disuasoria» para hacer frente a la escasez de reservas hídricas en la zona norte. En estas comarcas se sigue a la espera de que la subida del precio del agua se decida de manera oficial por parte de la empresa gestora, aunque estamos en tiempo de inoportunidad política para adoptar decisiones impopulares ante el trance electoral del 19 de junio. Subir el precio del agua en Los Pedroches y el Guadiato es una medida injusta que parte de una falsedad: en el norte de la provincia no hay escasez de agua ahora; desde el año 2006 se cuenta con el embalse de La Colada, que en la actualidad se encuentra al 70% de su capacidad. Agua hay, lo que falta son políticos eficaces, tanto en el ámbito local, como provincial, regional y nacional. Una cadena extensa.

A Los Pedroches y el Guadiato se les suministra el agua del pantano de Sierra Boyera, que se encuentra al 20% de su capacidad. El riesgo de que en el otoño haya problemas en el abastecimiento es evidente, indiscutible. La Colada se terminó de construir en 2006 y se puso en carga en 2007. El embalse, situado en la cuenca del Guadiana, se hizo para garantizar el abastecimiento de la zona norte y de pueblos de la comarca de Almadén, en la provincia de Ciudad Real. Los pueblos de La Mancha disponen de dicho abastecimiento, pues la Junta castellano-manchega realizó las necesarias obras de conexión que lo permiten. En cambio, las obras de conexión de La Colada con Sierra Boyera, necesarias para el suministro en Los Pedroches y el Guadiato, no se han culminado: faltan por hacer menos de un kilómetro de canalización, la estación de bombeo y la línea eléctrica -según las informaciones recogidas en los medios de comunicación-. Y esta, y no otra, es la circunstancia que pone en riesgo el normal abastecimiento de agua en la zona norte. Es decir, 15 años después de comenzar el llenado del nuevo embalse, las administraciones competentes -que paradoja- no han sido capaces de terminar la obra.

Las organizaciones agrarias llevan años reclamando la conexión de los embalses para que se pueda garantizar no solo el abastecimiento humano sino el de las explotaciones agrarias, principal actividad económica del norte. No han exigido nada imposible: simplemente que se cumpla la finalidad con la que se hizo La Colada. Los alcaldes de los municipios también han pedido la culminación de las obras de conexión. Pero en las altas esferas donde se tienen que tomar las decisiones llevan años haciendo como el que oye llover.

Los alcaldes del norte de Córdoba tienen escaso peso político tanto a nivel institucional como en el ámbito orgánico de los partidos de gobierno, el PSOE y el PP. Recurriendo a un símil del boxeo, son pesos pluma. Y gobiernan para sus partidos y no para sus gentes, han de alzar la voz cuando a sus organizaciones les interese. Todo un clásico. Valgan estos botones de muestra para ilustrar este argumento. El Confidencial informaba el 5 de marzo pasado del problema de abastecimiento de la zona y recogía unas declaraciones del alcalde de El Viso, Juan Díaz, en las que denunciaba que el Gobierno andaluz no ha hecho nada por la conexión en tres años de legislatura. Díaz es alcalde por el PSOE y ha presidido la Mancomunidad de Los Pedroches desde 2011 a 2019. En su periodo al frente de la Mancomunidad de Municipios ha coincidido durante siete años con el PSOE en el Gobierno de la Junta, pero no se terminaron las obras de conexión. Más que garantizar el agua a los habitantes, le debió parecer prioritario habilitar un espacio para el baño, el que es conocido como la playa de La Colada. En esta cuota de responsabilidad política, a los socialistas le corresponden 12 años de ineficacia, en los, ostentando el poder en Andalucía, no terminaron la obra. El resto de alcaldes y otros cargos socialistas han secundado la postura oficial del partido en esta situación de emergencia: exigir que la Junta termine la conexión entre La Colada y Sierra Boyera.

El contraataque del PP -al que en responsabilidad política le corresponden tres años y medio de ineficacia- lo han dado los propios alcaldes populares del norte desempolvando un proyecto del que en 44 años de democracia ninguno de los dos partidos se han acordado cuando han gobernado España: la conexión de los embalses de Puente Nuevo y Sierra Boyera. La semana pasada, en una sesión de control al Gobierno en el Senado, el popular Fernando Priego preguntó que cuándo tiene previsto el Ejecutivo terminar la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le respondió que cuando la Junta acabe la conexión La Colada-Sierra Boyera. Toma ya, más clásico, más enfrentamiento en lugar de ponerse manos a la obra -cada partido en la que le corresponda- para solucionar el problema que hay planteado. PSOE y PP han tenido tiempo más que de sobra para solucionar las conexiones. Y no será porque no hemos padecido sequías, aunque ninguna resulta tan larga como la sequía de buenos gestores públicos.

