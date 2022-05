Colada y Sierra Boyera (3)

Bien, unos y otros ya se han hecho el posado acuático del pre-verano. Por un lado, en días pasados, el diputado socialista, Antonio Hurtado, se fotografió sobre la tierra cuarteada de Sierra Boyera. No sabemos si sus pantalones tobilleros eran para no mojarse, pero ya se vio que sí, que se mojó políticamente, y eso está bien. Por otro lado, los alcaldes socialistas del norte provincial se fotografiaron con Rafaela Valenzuela, subdelegada del Gobierno, en La Colada, y también está muy bien. Y, antes que ellos, responsables de IU iniciaron la toma de las riendas del problema. Algo es algo, la cosa parece que se mueve, pero quien se va a llevar el gato al agua (ya que hablamos de agua) va a ser el PP en las autonómicas, según todo parece indicarlo, así que ya está tardando en hacerse el photocool como los demás. Se lo han puesto al PP a huevo, se la han dejado botando (con b) para que luego, si lo soluciona en tiempo y forma, recoja la cosecha votando (con v). Perdonen las ironías, pero el gato escaldado del agua fría huye, y los ciudadanos de Pedroches y Guadiato llevamos escaldados desde luengos años por la inoperancia, palabrería, cuando no chulería, dejadez y bostezo de los sucesivos gobiernos, de hunos y de hotros. Estas reuniones acuáticas han venido cargadas de interesantes y muy oportunas declaraciones, y de una excelente predisposición, manos tendidas y voluntad de trabajar y de reunirse de la parte contratante de la primera parte (los hunos), con los de la parte contratante de la segunda parte (los hotros, el PP). Queda por aclarar el tema de las confederaciones hidrográficas y las autonomías. Bien. Se echaba de menos el movimiento. Pero lo que se echa de más es ese espurreo del ventilador que acusa sólo al PP de quietud egipcia, cuando desde chorrocientos años (en lo de chorro, en su acepción de la RAE como sinónimo de amigo de lo ajeno, no entremos, ha sido sin intención) el PSOE ha sultaneado la región y la zona. En fin, esperemos, volviendo al chorro, que llegue el de agua a personas, animales y campos del olvidadísimo norte provincial, la comarca más deprimida de Europa junto con alguna del sur de Italia.

*Escritor @ADiazVillasenor