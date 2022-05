Hablando de lo mío

Pues esta semana podría hablarles de traseros bien puestos y de que intentar politizar hasta los certámenes de música no siempre sale bien. Podría decirles que me produce un enorme desasosiego ver caer torres térmicas como barcos quemados para evitar posibles herejías de quienes no se creen a pies juntillas los dogmas de la religión de “las renovables”. También sería momento de comentar que anunciar a bombo y platillo que todo el Gobierno ha sido escuchado y espiado, en vez de investigarlo en silencio, nos deja (una vez más) como país de pandereta en el que a nivel internacional no se puede confiar mucho que digamos. Bueno, por eso y por dejar el CNI al servicio y capricho de quienes están empeñados en desmontar nuestra nación a cualquier precio.

Pero como esta es mi columna y tengo plena libertad para escribir de lo que quiera, hoy voy a contarles que a veces algunos sueños se cumplen. Que cuando le dedicas tiempo y esfuerzo a lo que te gusta, al final suele haber una recompensa. No, no se preocupen: esta no es una reflexión a lo Mr. Wonderful, en la que todo es bonito y los malos pagan y los buenos siempre ganan: soy más realista que eso y me gusta mirar a las cosas con objetividad. Pero esta semana me han concedido un premio periodístico, el 'Jaime de Foxá', y para mí ha sido una satisfacción enorme.

No es el premio en sí, que por supuesto es un lujo, sino por la lista de quienes lo han recibido anteriormente, referentes en mis lecturas desde hace años y, sin duda, algunas de las mejores plumas que conozco. Por eso, y porque puedo, hoy les cuento que estoy en una lista con Miguel Delibes, Alfonso Ussía, Raúl del Pozo, Antonio Pérez Henares, Mónica Fernández Aceituno, el marqués de Laula, Tico Medina, Javier Hidalgo, Juan Delibes de Castro, Arturo Pérez Reverte, Ramón Pérez-Maura o Luis Ventoso. Es un galardón que concede el Real Club de Monteros a trabajos publicados que expresen, defiendan o divulguen cualquier sobre naturaleza y cinegética.

-¿Niña, pero tú cazas?- Ha sido la pregunta más escuchada esta semana, entre caras de incredulidad y más sorpresa aún cuando mi respuesta ha sido siempre la misma: No, ni cazo ni he cazado nunca, pero ello no significa que no entienda la importancia de esta actividad como reguladora de un medio ambiente del que el ser humano no puede desentenderse. Pero sobre todo señalo que quienes nos marcan las políticas en muchos ámbitos lo hacen sin haber trabajado, vivido o padecido el sector sobre el que legislan. Sí, ya saben de mi afecto hacia la clase política que nos representa, también en este asunto, y de mi desconfianza hacia sus intereses. Pero sobre eso ya volveremos otro día. Esta semana prefiero contarles que estoy muy feliz y que algunas veces, algunas, lo que sueñas se cumple. Feliz lunes.

* Periodista. @merbaronam