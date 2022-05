La precisión en el uso del lenguaje no es solo virtud de poeta fino. Adoptamos una relación filial con las palabras: unas evocaciones, los ecos que sugieren, las garantías que ofrecen usadas cabalmente. No es lo mismo entender tu designación ministerial como una gran responsabilidad personal y una muestra de confianza de quien te nombró, que como «un regalo» del presidente del Gobierno. Sé que Margarita Robles no lo ha dicho en sentido literal, sino figurado; pero lo que no se figura Margarita Robles --que en su discurso no exhibe muchas trazas de lectora, de poesía fina o gruesa-- es que deja entrever una manera de concebir la vida que está tejida por las servidumbres. Esa forma de golpearse el pecho asegurando que cuenta con el respaldo del presidente Sánchez es como cuando tienes que gritar al mundo que alguien te quiere mucho, pero el mundo ya sabe que ese amor terminó. No comparto que alguien entienda ser ministra como dádiva o una concesión del ser supremo que está partiendo su pastel. Ya sé que un nombramiento puede tener algo de eso, porque en ciertos casos es una manera de facilitar tu futuro laboral. Pero la forma de argumentarlo, esa concepción omnímoda del casi monarca presidencial Sánchez que me concede «el regalo» de liderar un ministerio, tiene un fondo de blando patetismo en la manera de entender la relación entre vida y función pública. Insisto: responsabilidad, sí. Pero que tanta gratitud, por galáctica que sea, no nos haga dejarnos la dignidad en el pasillo. Luego Margarita Robles ha seguido jugando a poeta verbal que apenas lee poesía y ha defendido que la destitución de Paz Esteban al frente del CNI no es un cese, sino una sustitución. Anda, pues claro. Pero es que una sustitución requiere un cese previo. Luego ha dicho que nada va a cambiar, pero que van a cambiar muchas cosas. La prestidigitación de medio pelo no logra ocultar que una mujer, Paz Esteban, ha sido cesada únicamente por cumplir su trabajo honradamente.