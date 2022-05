Una rectora para un tiempo nuevo

Concurro como candidata en las próximas elecciones rectorales de la Universidad de Córdoba con la lealtad y el compromiso que siempre he mantenido con la institución. Me formé en ella como estudiante, he desarrollado toda mi vida académica con espíritu de servicio y he asumido, con gusto y en cada momento, las tareas que se me han ido encomendando, por lo que vivo y siento la universidad como algo mío.

Mi experiencia reciente como vicerrectora me hace conocer muy a fondo el estado actual de la institución, las muchas fortalezas que consolidar así como los problemas prioritarios en los que trabajar. Nuestra universidad ha estado históricamente infrafinanciada, y el nuevo modelo de financiación, que por primera vez nos hace justicia, debe permitir, si se implanta adecuadamente y no volvemos a etapas anteriores, desarrollar políticas que inviertan en investigación, que dignifiquen la docencia y que refuercen la transferencia y las políticas transversales que nos acerquen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y a las metas digitales a las que Europa aspira. Para ello propongo un proyecto moderno, atractivo, basado en las personas y que haga avanzar la universidad hacia la excelencia, con experiencia, transparencia e independencia política. Planteo la posibilidad de que la Universidad de Córdoba tenga la primera mujer rectora, que defienda la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres con voluntad firme, como lo he hecho desde que ingresé en la universidad. Porque, al mismo tiempo que fui por tres veces madre, tuve que organizarme para impartir docencia, sacar adelante proyectos de investigación y, en definitiva, avanzar y competir en la carrera universitaria. Con mi trayectoria he contribuido a llegar a este punto en que romper el último techo de cristal ya no debería ser una utopía en la Universidad de Córdoba. Con una actitud abierta y conciliadora, quiero generar confianza y certidumbre entre todas las personas que formamos parte de la comunidad universitaria, acercarme y escuchar para que juntos hagamos una universidad de futuro que genere oportunidades en nuestra juventud, y una institución de referencia a nivel nacional e internacional. Para ello nuestra universidad ha de caminar con independencia del poder político y económico y ha de tener las manos libres para establecer con autonomía sus propias estrategias. Concurro a las elecciones con un programa compuesto por 760 acciones integradas en 133 compromisos, y que apuesta por una universidad que persigue una docencia e investigación de excelencia, igualitaria, inclusiva y que sea motor de transformación social. Una universidad cercana a las personas, transparente, ágil en su gestión, realista e integradora. Para hacerlo posible cuento con un equipo humano excelente: mujeres y hombres capaces y motivados, con mucha experiencia universitaria, con un alto compromiso con la institución, con notable dedicación docente e investigadora, una acreditada experiencia en gestión y, sobre todo, con mucha ilusión para conducir a esta universidad a las más altas cotas de excelencia e internacionalización. Por todo ello, solicito la confianza y el voto de la comunidad universitaria. Para que unamos nuestras fuerzas, sin dar ni un paso atrás, y así hacer progresar a la Universidad de Córdoba por el camino de las oportunidades, la excelencia y la proyección social. * Candidata a rectora de la UCO