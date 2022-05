Ayer mi teléfono recibió 59 llamadas. Ni siquiera fue un mal día. Repasar las perdidas es como leer un electrocardiograma: aquí hubo un pico, aquí se murió. Hay algunas llamadas sensatas y series de repeticiones constantes, cinco o seis enganchadas, como si la insistencia fuera a mejorarles el rango. Es imposible atenderlas todas porque atender una implica tener menos tiempo para la siguiente, y en general para vivir, lo que continuado en el tiempo llevaría a hablar más que pensar o ver o aprender sobre lo que se habla, en una verborragia que acabaría convirtiendo la garganta en un surtidor de ruido blanco. Pertenezco a una generación criada en un internet a 56 k/s y móviles de saldo prepagado, o sea, acostumbrada a escribirse en vez de hablarse. Esto es en sí mismo una aristocracia y buena educación: una carta, un mensaje o un correo electrónico pueden leerse en nuestros propios términos y a placer. El teléfono impone momento y duración. ¿Es razonable llamar a la puerta de una casa, no recibir respuesta, y aporrearla durante veinte minutos? ¿Esperar a que nos reciban sin anunciarnos, y secuestrarle un par de horas al interlocutor?

Tenemos interiorizada cierta obligación de responder cualquier llamada de teléfono, aunque sea de un número desconocido o no anunciado. ¿Por qué, si no concedemos ese derecho a cualquier otro acercamiento? Si tenemos el número de alguien pensamos en su inmediata disponibilidad al llamar, aunque sea un personaje que requiera solicitar audiencia para verlo en persona. Tal vez la regla sea esa: no debería uno esperar la inmediata respuesta al teléfono del que tampoco estaría inmediatamente disponible para nosotros en su casa o su oficina.

Será cosa de mi generación, pero no me explico tanta aprensión a escribir. ¿El interés que lleva a llamar doce veces no alimenta una línea de whatsapp o sms exponiendo sujeto y motivo de la llamada? ¿No sería más natural, caso de querer verdaderamente hablar, anunciar esa llamada previa-mente, por escrito, como se anuncia una visita? Insisto, por escrito. Una variante siniestra del diario laberinto de voces es la del audio intrigante y desconocido de seis o siete minutos, que es seguido de otro de ocho y rematado por otro apoteósico de diez. ¿En qué cabeza cabe hablar veinte minutos ininterrumpidos en la oreja cocida de otro, amordazado encima, a la espera de que las divagaciones cuajen en un estrambote epifánico de diez segundos, que de haberse escrito se leería en tres?

No termino de ubicar una anécdota, creo que de Pío Baroja, tal vez apócrifa. Le instalaron un teléfono y él no lo cogía siempre. Un amigo, dueño de un teléfono también, se lo afeó. Dijo Baroja: «¿Entonces a ti te tocan un timbre y vas?».

*Abogado