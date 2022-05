Huelga compostelana

Dejando a un lado la avasalladora incidencia de los móviles en nuestros estilos de vida, resalto dos exponentes para atestiguar la radical transformación que ha conocido este país en las últimas décadas: por un lado, el abastecimiento domiciliario del agua, así como su saneamiento; por el otro, la universalización del acceso universitario.

Respecto al primero, por su obviedad, pudiera resultar risible su interpelación, pero hay que recordar que mientras el hombre ponía el pie en la Luna, en algunos núcleos de población cordobeses el grifo seguía siendo un atributo de pudientes. En cuanto al marco universitario, no solo se ha disipado la predominancia del género masculino en las aulas, una instantánea propia de los daguerrotipos. La mujer copa las matriculaciones en un gran número de carreras universitarias, lo cual encanija atavismos y estereotipos y puede llevar a considerar a los tunos como una especie en peligro de extinción. ‘La Casa de la Troya’ se reduce a la sabatina modorra del Cine de Barrio, para orvallarse de una nostalgia santiaguina. Quedan, no obstante, muchos otros tópicos que se retroalimentan para desmemoriar en las consignas las utopías de un tiempo mejor. Ni todos los que así lo perjuran estuvieron presentes en el concierto de los Beatles en la plaza de toros de Madrid, ni forjaron un activismo acomodadamente progre corriendo delante de los grises. Invocar a Daniel el Rojo y toda la agitación del mayo francés es una autoafirmación engañosa, elitista y revolucionaria que, por la chochez, empuja a ser compasivo con las contradicciones propias. Con todo, en los albores de la Transición las aulas magnas se transfiguraron en escenarios para secularizar los Sermones de la Montaña, oreando el pensamiento en una atmósfera cargada de nicotina.

Joan Subirats, el ministro de Universidades, ha de sentirse cómplice de aquellos días de trenkas, barbas y violetas en los que el auditorio se venía arriba con el estribillo equino de Paco Ibáñez. Curioso que un ministro de la órbita de Podemos encuadre uno de los temas estrella de su Ministerio apelando, que no zahiriendo, al despanochado tótem de la Transición. El proyecto de Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU, una sigla más para la colección) reconocerá el derecho a huelga de los estudiantes. Más allá de los indudables logros alcanzados en las vindicaciones del alumnado, no apunto a los lados torticeros de las movilizaciones universitarias, instrumentalizadas en más de una ocasión como una cantera de aspiraciones políticas. Más bien habría que centrarse en la perversa utilización del concepto. Es más que probable que en el texto legal se eluda el término «huelga» sustituyéndolo por el eufemístico «paro académico». No obstante, el común de los mortales hablará de «huelga de estudiantes» pese a que, stricto sensu, este derecho fundamental ha de acotarse a las relaciones laborales entre empleador y trabajadores por cuenta ajena. No busquen un desarrollo legislativo del artículo 28 de la Constitución -sería muy osado decir que ni está, ni se lo espera-. Pero es lo cierto que para la concreción de su ejercicio hay que remontarse a un texto preconstitucional -fue el año en el que Miki se plantó con un banjo en Eurovisión-. Por supuesto que la huelga se contempla en nuestro ordenamiento jurídico, pero son sus matices los que se remozan para la estudiantina, mientras que para letra chica de su ejercicio los curritos tienen que remontarse a las psicofonías de Raimon.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor