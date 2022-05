La Colada y el ocio veraniego

Hace unos meses escribí por aquí que la situación del embalse de Sierra Boyera, estando bajo mínimos, será incapaz en poco tiempo de abastecer de agua a toda la zona norte de la provincia. Y que era incomprensible que, a pesar de haber sido calificado como urgente, muy urgente o urgentísimo, desde hace largos años, terminar de conectar dicho embalse con el de La Colada, no se hace nada. Y que la cosa era, y es, especialmente sangrante cuando La Colada está prácticamente lleno y se utiliza en verano para ocios acuáticos. Días después de mi columna se empezaron a publicar profesiones de fe, expresiones de urgencia y promesas de compromiso por parte de responsables del asunto, en el sentido de acometer de una vez la solución del problema. Y siguen pasando semanas y meses. Hoy leemos la noticia de que en la Colada ya se ha preparado la temporada de turismo veraniego con acondicionamiento y mejora de varias áreas de esparcimiento y nuevos servicios de tipo lúdico. Genial. Uno puede entender que la corporación de El Viso vele por lo que tiene, por prestar servicios a sus vecinos y por promover el turismo en una zona donde la situación socioeconómica es grave, como en el resto del norte de la provincia. Repito, es algo comprensible. Pero a mi parecer injustificable cuando quien gobierna allí es un partido en teoría progresista, humanitario y solidario. Por supuesto, no es responsabilidad de un ayuntamiento solventar un problema para el cual no tiene competencias como es el de conectar pantanos, pero sí sería de agradecer alguna palabra colegiada de la corporación en solidaridad con los pueblos afectados, e incluso reclamaciones contra autoridades más altas exigiendo la solución a una situación que, aunque sólo sea por agravio comparativo, les deja en mal lugar incluso sin culpa alguna. Sierra Boyera abastece, ella sola, desde hace décadas a la práctica totalidad de los pueblos del norte, La Colada, con una capacidad algo superior, se dedica casi exclusivamente al ocio. No vemos a ningún alcalde adoptar medidas de fuerza, ni a colectivos ciudadanos. Sólo, de vez en cuando, una columna como esta. Por eso no hacen nada.

*Escritor @ADiazVillasenor