Dice Lourdes Montes, mujer de Francisco Rivera Ordóñez, que diseña trajes de gitana y los vende en su tienda de Sevilla, que hay tres cosas que el protocolo prohíbe terminantemente cuando se va vestida con dicho traje. Se las he oído hace poco, con motivo de la celebración de la Feria de Sevilla y son éstas: llevar gafas de sol, llevar bolso y llevar el pelo suelto. ¡Vaya por Dios! Según esto, hasta ahora, no he respetado más que una, porque llevo gafas de sol, si hace falta, y me gusta, a veces, romper la estética clásica del moño tirante, prendiendo la flor de cualquier manera, al descuido, entre el pelo suelto y cerca de la mejilla, izquierda o derecha, según el perfil que considero más favorecido.

El bolso es prescindible porque está resuelto con el bolsillo interior con cremallera, escondido entre los volantes, que llevan o suelen llevar los trajes de gitana, lo suficientemente grande como para contener la cartera con el dinero y la documentación -nunca se sabe- el paquetito de pañuelos y las llaves. En cambio, me parece muy indicado llevar abanico; no sólo por el calor, sino por tener algo en las manos, al estilo de lo que las actrices antiguas hacían con el pañuelo. Menos mal que respecto a los otros adornos no se ha dictado todavía ningún protocolo, de manera que pendientes, pulseras, collares, y mantones quedan a nuestra libre elección. Y tampoco hace falta tanto; la Feria por sí misma, es un derroche de sensualidad: la luz, el color, el cascabeleo de las colleras, el braceo de los caballos, los quiebros, el baile -cuerpos que se acercan y se alejan; se atraen y se desafían; se encelan y se acarician; se desprecian y se abrazan; historias de amor que nacen y mueren en pocos minutos. Bastante tienen los sentidos con no llevarnos hasta el aturdimiento. A la hora de comer, hay que procurar no mancharse el traje de gitana, que lo pone bastante difícil: los volantes de la falda parecen diseñados para recoger lo que caiga desde arriba; los de las mangas, para arrastrar lo que haya sobre los mostradores y las mesas, y los flecos de los mantoncillos, se sienten fatalmente atraídos por las salsas. Si comemos de pie, más difícil todavía: con una mano tomamos la copa y, para comer sólo nos quedará libre la otra, por lo que no debemos pedir nada que tengamos que trocear, cortar o pelar. Esto, contando con que nuestro acompañante se haga cargo del abanico de vez en cuando.