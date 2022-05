El gran problema de la deuda pública

Este mes se ha producido una muy mala noticia para la economía en España, que además ha pasado prácticamente desapercibida. En principio no debería ser una mala noticia, sino incluso positiva, pero con el Gobierno que hemos votado se convierte en algo que puede afectar de forma muy seria a la escasa recuperación que estamos teniendo. Esta noticia ha sido que el Banco Central Europeo (BCE) va a reducir e incluso dejar de comprar deuda pública de los países miembros. Nos podemos preguntar por qué es esto una cuestión tan negativa para nuestra economía. La deuda pública no es más que los déficits públicos acumulados, es decir, cualquiera que tenga más gastos que ingresos, al final tendrá que sacar de algún lado el dinero para pagar dichos gastos, y en el caso de los Estados se suele sacar emitiendo y vendiendo deuda pública. Esta deuda pública la compran los inversores (que pueden ser cualquiera, incluso una familia que tenga ahorro) y a cambio el Estado les paga un tipo de interés y les ha de devolver el dinero prestado en el tiempo que se pacte.

Las Administraciones públicas españolas desde 2008 gastan más de lo que ingresan. La crisis financiera ya conllevó déficits públicos importantes, y este se ha disparado en los años 2019, 2020 y 2021. Como en el 2008, la deuda pública en relación con el Producto Interior Bruto (PIB), es decir, con respecto al dinero que generamos por producir bienes y servicios, era del 35,5% la cosa no fue tan alarmante, pero siguió subiendo y nos plantamos en un 100% en 2014. Esto significa que debíamos todo el dinero que producíamos a nivel país. A partir de ahí, permaneció relativamente estable, y hace dos años nos pusimos por encima del 120%, donde más o menos estamos ahora mismo, de modo que, ya debemos más de lo que generamos. El mayor crecimiento de la deuda ha sido en la Administración central y la Seguridad Social. Si esto se pone en cifras absolutas asusta aún más, ya que estamos hablando en el 2021 de un déficit de 82.819 millones de euros y una deuda pública de 1.427.235 millones de euros; lo que se traduce en que cada habitante de España deba 30.157 euros. La situación ha sido sostenible porque el Banco Central Europeo compraba deuda pública, especialmente española (casi ha sido su único comprador) y, además, emitió estímulos, particularmente durante la crisis financiera, para que los bancos privados compraran deuda pública. Por lo que los tipos de interés pagados por el Estado no han sido realistas, es decir, no han sido aquellos que los inversores exigen en función del riesgo percibido, sino que, por así decirlo, se han dopado.

Pues bien, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha anunciado que se está empezando a acabar la fiesta. Desde junio se va a comprar la mitad de deuda pública que se compraba y, si esto no funciona para mitigar la inflación, se podría decidir reducir aún más la compra de deuda pública a partir del año 2023. Por tanto, España se va a tener que enfrentar en parte, aún seguiremos algo dopados, a los inversores. Ahora mismo, el bono a 10 años se pagaba a tipos por debajo del 1%, ya en marzo y abril ha subido algo y nos hemos plantado en tipos medios de 1,7%. Sin duda la pregunta es cuánto tipo de interés exigirán los inversores para comprar nuestra deuda pública, ahora con menos dopaje, y a cuánto le podemos hacer frente. No debemos extrañarnos de que los inversores perciban que nuestra deuda es arriesgada, es decir, piensen que a lo mejor no podemos pagarla toda, ya que ha aumentado rápidamente, no se está controlando el déficit público por lo que sigue aumentando, no nos hemos recuperado aún de la pandemia, tenemos un crecimiento limitado, bastante paro y estamos cosidos a impuestos (no hay ya mucho más margen para subirlos, aunque esto con Montero nunca se puede afirmar tácitamente). Con estas mimbres, no es de extrañar que pasemos, mínimo, a pagar el doble en pocos meses, y claro un 5% supondría ya una verdadera barbaridad. A esto se une que si un inversor (aquí también entran las entidades bancarias) puede comprar deuda pública a un 5%, no le va a dejar dinero a las empresas, o se lo va a dejar pero a un tipo aún más elevado, por lo que los tipos que se paguen por la deuda pública condicionan directamente los tipos que las empresas pagan por su financiación. Hecho que empeora aún más la situación. Y mientras pensando que el sinsentido de gasto público que tenemos en este país es para pagar educación y sanidad, y que si se reduce perdemos servicios públicos... Cosa que yo no sé quién se cree a estas alturas cuando el despilfarro y falta de eficiencia de las Administraciones públicas, en general, y de este Gobierno, en particular, resulta algo más que evidente.