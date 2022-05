Hoy 9 de mayo celebramos el día de Europa, este año con una guerra a nuestras puertas, con el desastre humanitario que ello supone y con las secuelas sociales y económicas de la pandemia.

El 9 de mayo también celebra la URSS su victoria contra los nazis, por lo tanto, a este día se le suman especulaciones de que el Kremlin podría dar alguna última vuelta de tuerca a la guerra en Ucrania.

Ante esta invasión de Ucrania, la Unión Europea está mostrando lo mejor de sí misma, la capacidad económica de ayudar en momentos de crisis, su habilidad diplomática, de unidad y de toma de decisiones en momentos críticos y, por último, su solidaridad y la de sus ciudadanos. Esto se ha observado de norte a sur y de este a oeste dentro de Europa y también a nivel internacional.

Este conflicto que ha desatado el gobierno ruso es reflejo de un populismo que prolifera a lo largo y ancho de Europa, y se pone de manifiesto de manera muy clara en los distintos parlamentos de los países, al igual que lo vemos en el parlamento europeo. El tipo de políticas que estos grupos populistas apoyan son contra el colectivo LGTBIQ+, las personas discapacitadas, las mujeres y los inmigrantes e incluso contra la existencia de una Europa unida, ya lo vimos con la salida del Reino Unido de la UE, el ‘Brexit’. Esto es solo una pincelada de lo que este tipo de grupos apoyan y por lo que defienden su discurso de odio.

La Unión Europea toma decisiones cuando este tipo de acciones ocurren y puede retener fondos a los países que no cumplen el estado derecho, cosa que ya ha hecho, con Hungría y Polonia. En una Europa más abierta, más libre y con menos extremistas se vive con mayor tranquilidad y con unas políticas que nos protegen y sirven a todos. Hemos podido observar en Francia cómo el europeísmo se ha sobrepuesto a un populismo, el de Le Pen, que ya se trata con normalidad en muchos ámbitos de las sociedades europeas. Aunque esta victoria da cierta tranquilidad, no puede sobreponerse a la imagen de que un 41,5% de los votantes franceses votaron a la candidata de extrema derecha.

Parar a este tipo de grupos, y para volver a poner el bienestar de los ciudadanos en el foco de atención, es por lo que debemos luchar, y es lo que vemos en la mayoría de ocasiones dentro de la Unión Europea, o, como lo califican muchos medios de comunicación, como un ambiguo “Bruselas”. En esta Unión se han conseguido hitos como lograr los fondos de Recuperación, Next Generation EU, para que no se repita la situación que vivimos tras la crisis de 2009, o mostrar gran unidad contra la guerra que Putin ha desatado en Ucrania, las comunicaciones fueron y son siempre únicas de la UE a Rusia.

En este “Bruselas” se estudian, se aprueban y se deniegan la mayoría de leyes que debemos cumplir en nuestros países. Este simple hecho debería hacer que todos y cada uno de nosotros empezase a acercarse más a “Bruselas” y prestar más atención a lo que acontece en este lugar tan misterioso para algunos.

Deberíamos dejar de cuestionarnos la existencia de la UE, algunos lo hacen y lo han hecho, y empezar a reflexionar sobre la capacidad de nuestro país en las tomas de decisiones en estas instituciones. Donde pronto tendremos aún más relevancia ya que se acerca a una velocidad vertiginosa la presidencia del Consejo de la UE de España, comienza en julio de 2023. Esto se traduce como una oportunidad inigualable para que España ponga en primer plano sus prioridades para la UE.

Hay que tener el punto de mira en una Unión Europea que no va a desvanecerse, que no desaparecerá. Es un proyecto en crecimiento y que queramos o no cada día más formará parte de nuestras vidas. En los periodos de crisis, cuando más lo necesitamos, se empodera y nos muestra una vez más que debemos sentirnos orgullosos de ser europeas y europeos.

¡Feliz día de Europa!

*Máster en Estudios Políticos y de Gobernanza Europea. College of Europe. Asistenta Parlamento Europeo.