Reconstruir el pasado

Revisando papeles me voy encontrando con rostros que fui un día. Pero no solo rostros: también voces y gestos, formas y actitudes. Entusiasmos. Una especie de viaje del muchacho al hombre, porque empecé a publicar pronto. Es curioso cómo nos miramos y nos reconocemos, pero también cómo nos vamos alejando de nosotros mismos. Todo eso se abre en un armario cuando tratas de poner en orden tu pasado. Es la vida, supongo: sus aristas de fiebre. Recupero algunas críticas muy celebratorias que recibí por aquel entonces, por mis primeros libros de narrativa, hace más o menos veinte años, en las que solo se me ponía un pero: «Quizá le falte únicamente vida». La realidad es que me faltaban muchas cosas, además de vida. Pero de vida, a estas alturas, ando ya sobrado. Y cuando eso lo pones en contraposición con el joven que fuiste, con la esperanza que hubo en ti, con el calor del sueño, se produce un estallido. Tengo claro que el resultado es mejor con vida que sin ella: con piel, dolor y espanto. Con ternura y daño. Con voluntad para sobreponernos a las dentelladas que nos talan despacio nuestro centro. Y también con hallazgos prodigiosos que iluminan el tiempo igual que esas estrellas que perduran tras haberse apagado. Algo de eso hay en el pasado: una suave latencia, un brillo tenue. Una especie de respiración de esos rostros que fuimos, con sus voces despiertas, que también nos miran en silencio y susurran que tienen todavía cosas que decirnos desde la oscuridad.

Dentro de unos mínimos, con el tiempo creo más en la voluntad que en el talento. En la disposición de ser los escultores de nosotros mismos: no buscando ningunas formas ideales dentro de la piedra, sino la realidad de lo que somos. Hay una diferencia entre lo que aspiramos a tocar y lo que tocamos verdaderamente: ese fondo alterado de nosotros mismos que es una sucesión de esas voces y rostros que comentaba antes. Una sucesión de perfiles que con el tiempo se van difuminando, hasta que cristalizan en el que eres -la que eres- precisamente hoy, en este mismo instante. Nada hay gratuito, nada llega a ser puramente casual. Hace exactamente veinte años, influido quizá por la lectura de Paul Auster, creía en la mecánica de la casualidad. Esa música del azar que nos deslumbra con afanes inversos a nosotros mismos, con místicas secretas que elucubran las tramas. Hoy, en cambio, creo bastante más en la causalidad. En estar en el borde del camino que queremos pisar, precisamente porque antes hemos dejado atrás otros caminos. Los haces al andar, como decía Antonio Machado -escribo Antonio siempre, para no olvidarme de Manuel-, pero también los vas dejando irremediablemente atrás. Tiene su gracia poder abrir un armario después de veinte años en los que has ido acumulando papeles que de alguna manera hablan de ti; pero lo que te dan ganas de hacer, en serio, es cerrar el armario definitivamente. Te preocupa que alguna gente que viene detrás de ti pueda saber quién eras, por eso los ordenas. Qué pensará tu hijo cuando alcance a mirarte en el hombre que fuiste, en el mismo muchacho que una vez soñó que escribiría a su hijo. Sin embargo, el éxito de todo este proceso es poder plantarte ante un espejo, con todas las heridas y sus huellas, con el daño que llevas en los hombros, y aceptarlo y pensar que continúas en pie.

Creo en todos los hombres que he ido dejando atrás porque me han llevado a ser el hombre que soy hoy. Me río de muchas cosas que decía hace veinte años -y eso que no me ha dado, afortunadamente, por revisar mis artículos de entonces: auténtico pavor-, pero también me sigo reconociendo en ellas: anhelo de fulgor, intensidad, una plenitud que nos deslumbre. Y que nadie me diga hasta dónde conduce mi propia libertad, en el lenguaje y también fuera de él. No siempre he cumplido mis propias máximas, pero veo que al fin de este tiempo siguen acompañando mi escritura y mi manera de tocar el mundo.

En fin, que también me siento agradecido por poder escribir estas cosas, por hallarle sentido a una vocación irremediable a la que luego tienes que ir incardinando en las estaciones de la vida. Comprendo mis abismos y también me reconozco en ellos: los he visto cerca demasiadas veces. Pero ahora, incluso, puedo saber que existen y ya no necesito asomarme a sus bordes. Después de tantos años, no concibo otra vida que seguir escribiendo. Y eso estaba también en los rostros que fui, en las palabras que dije con ingenuidad o descaro, pero siempre con fe en la literatura y el asombro.