¿Y si la crisis fuera de ‘pastores’?

Corría la década de los 70, en el pasado siglo XX, tras haber vivido con entusiasmo la denominada «década prodigiosa de los 60», con grandes momentos históricos, como la celebración del Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII y, poco después, el «Mayo francés del 68». El cardenal Enrique y Tarancón viene a Córdoba y pronuncia una conferencia en el Seminario Conciliar de san Pelagio, dirigida a los seminaristas y a los sacerdotes. Tras sus palabras, se abre un coloquio interesantísimo, cuando comenzábamos a vivir los primeros balbuceos de la participación personal en los estrados y en los acontecimientos. Uno de los sacerdotes, Luis Chumillas Ruiz, entonces párroco de la parroquia de san Miguel, en nuestra capital, se dirige al cardenal Tarancón y le formula esta pregunta: «¿Señor cardenal, ¿podría decirnos cuál es la principal crisis que vivimos actualmente?». Y el cardenal, como movido por un resorte, contestó de inmediato, como si «tuviera a flor de labios la respuesta»: «Pues, mire usted, la principal crisis de la Iglesia es una crisis de pastores». Recogí sus palabras, valorando la gran importancia que tenían, para reflejarlas después en mi reseña informativa, publicada en las páginas de este periódico. Tenía, no sólo la impresión sino la convicción, de que el cardenal había dicho «algo muy gordo», en términos coloquiales. Había puesto el dedo en la llaga, consciente de que podría escocer, pero dada su trayectoria de fidelidad y entrega a su misión pastoral, en aquellos momentos, en los que ya se palpaban tensiones graves en la Iglesia y en la sociedad española, Tarancón no dudó en señalar que la «crisis de pastores», es decir, de «dirigentes», y no solo a nivel eclesiástico sino social y político, podría ser la causa de las graves consecuencias que ya se reflejaban en muchos ambientes. El tema no era nuevo. Y probablemente sea una de lacras más graves que hemos padecido. Se recoge ya en el Cantar de Mío Cid: «Ya por la ciudad de Burgos, el Cid Ruy Díaz entró. Sesenta pendones lleva detrás el Campeador. Todos salían a verle... Y de los labios de todos sale la misma razón: «¡Qué buen vasallo sería, si tuviese buen señor!». Al dejar caer la mirada en el pasado, en los pliegues de la historia. nos viene bien recordar aquella anécdota, precisamente, hoy, cuando la liturgia de la Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor. El texto evangélico es una maravilla: «Mis ovejas escuchan mi voz», dice Jesús. «Y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna». Jesús como Buen Pastor es la más antigua representación plástica que nos ha llegado de él. Los primeros cristianos no acostumbraban a representar al Señor crucificado, pues la cruz era un suplicio horrendo y cruel. Sin embargo, en las catacumbas y en los antiguos sarcófagos cristianos aparecen imágenes de Jesucristo como el Buen Pastor que carga sobre sus hombros la oveja perdida, en un jardín que representa el paraíso. Jesús entrega su vida por las ovejas, es el pastor que las conduce hacia fuentes de aguas vivas, como leemos en el Apocalipsis. Estamos en un mundo caracterizado por las muchas voces que nos llegan, el mundo del ruido que nos envuelve. Gran parte de ese ruido lo forman voces que se pelean para que las oigamos: en televisión, en la radio, en la prensa escrita, en internet, en las redes sociales, en las nuevas tecnologías. No son voces gratuitas: se ofrecen a ser nuestros guías, quieren ser también nuestros «pastores». Y en medio de tantas voces, nos llega la voz de Jesús, que no halaga nuestro oídos, sino que nos ofrece la verdad, a veces dolorosa y exigente, pero que nos construye como personas. Benedicto XVI nos define en una de sus encíclicas la silueta del buen pastor: «El verdadero pastor es aquel que conoce también el camino que pasa por el valle de la muerte; Aquel que, incluso por el camino de la última soledad en el que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo: Él mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido, y ha vuelto para acompañarnos ahora». ¡Cuántos «pastores» con graves responsabilidades: padres de familia, maestros, obispos, sacerdotes, políticos, empresarios! ¡Todos los que tienen a su cuidado una pequeña grey! Quizás siga pesando sobre este país, esa «crisis de pastores», de la que nos hablaba hace tantos años, el cardenal Tarancón. Por eso, el papa Francisco nos sigue gritando con fuerza: «¡Ojalá todos los pastores fueran como Jesús!».