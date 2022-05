Star Wars siempre ha sido Leia

Hace unos años no sabía absolutamente nada de Star Wars más allá de lo que había trascendido a la cultura pop. Y así estaba yo, ignorante de la vida, perdiéndome una de las sagas más apasionantes de los últimos tiempos. Pero las tornas cambiaron y de repente me vi tragándome un maratón de las tres películas antiguas, esto es, de las primeras, los episodios IV, V y VI -los mejores-, y lejos de la aversión que podría haberme causado semejante inmersión forzada, vi -por fin- un gran modelo para las chicas que me fascinó: Leia.

Así que podría decirse que más allá de por todas las virtuosidades que más tarde advertí en ellas, fue Leia quien forjó mi vínculo con Star Wars y quien lo ha sostenido a través del tiempo por encima de aquella básica reflexión inicial. Y yo cuando me sumerjo en algún descubrimiento que me apasiona lo hago hasta el fondo. Así descubrí a esa Carrie Fisher con 19 añitos, tremendamente enamorada de su compañero de rodaje -al que dedicó sus primeros poemas- que después rescataría en la publicación ‘Diario de una princesa’, donde inmortaliza los diarios que llevó aquellos primeros años en los que no distinguía muy bien dónde comenzaba Leia y dónde acababa Carrie.

Después no me he perdido ni un solo episodio de la saga y los he visto en pantalla grande, como se debe disfrutar de esta space opera, incluida la última entrega en la que apareció mi querida Leia, cuya interpretación y vestuario no pudo ser más espectacular. Tanto me cautivó, que tengo en casa una réplica de ella (frikismo nivel superior, lo admito). Y ya tampoco sé si en realidad quiero ser como Leia o como Carrie, pero sí vestir ese sobreabrigo final cuando sepa que voy a desaparecer.

Aunque, obviamente, mi parte preferida es la que está detrás de las cámaras, la de esa Carrie atormentada de ‘Postales desde el filo’ (o ‘Postcard from the edge’, como dice el libro de mi estantería) o de la carta que Carrie escribió a Leia en la que ya aventuraba: «Nuestra Alderaan, llévanos lejos pero, allí adonde vayas -al cielo o la jodida Ciudad de las Nubes, el palacio de Jabba o la sala de urgencias, arriba, abajo, o más allá-, esfuérzate al máximo para hacerlo como yo: asegúrate de disfrutar a tope el viaje.» Creo que ambas lo hicieron y que por eso siempre serán eternas y cada 4 de mayo es el día de Leia y Carrie, su fuerza y su galaxia.

*Escritora