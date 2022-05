Azorín y los Patios de Córdoba

Recordaba hace unos días, ante las casetas del Día Internacional del Libro, que recién llegado por primera vez a Madrid, en 1952, compré a plazos las obras completas de Azorín. Nueve tomos en una edición muy cuidada de la editorial Aguilar. Un representante de la citada Editorial me los llevó a la casa donde me hospedaba. Le pagué solo 60 pesetas, primer plazo, al que siguieron otros catorce mensuales. En total 900 pesetas. Fue mi primera compra de buena literatura. Conocí a Azorín en su casa madrileña. Acompañé a Marino Gómez Santos que escribía en el periódico «Pueblo» una sección llamada ‘Pequeña historia de grandes personajes’. Llevé conmigo el tomo III para que me lo dedicase. Y esto escribió con una letra temblorosa: «A Manuel Piedrahita cordialmente 24 en 58». Tenía entonces 84 años. Aquel autógrafo no lo cambio por los de tantos famosos. Me jacto de ello y por eso lo he contado varias veces. Un manual de mi época de bachiller aconsejaba leer a Azorín para que «escribáis como él». Fue un verdadero clásico y a la vez un autor moderno. Se ha dicho de ‘La Voluntad’ que es la primera novela vanguardista de España. La primera edición es de 1902, En ‘Horas en Córdoba’ de su obra ‘Hombres y paisajes’ (1909) describe con primor los patios. Por entonces no estaban tan adornados como ahora. Pero su descripción nos los muestra con la belleza de lo sencillo: «Las casas están jaharradas con blanco yeso o enjalbegadas con cal nítida». En su paseo por «angostas callejuelas», nos dice sobre un patio: «Acaso una planta de evónimos o un laurel destacaban sobre la nitidez de las paredes».

*Periodista