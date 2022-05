La amenaza

En esto, como en todo, hay quien prefiere pasar de puntillas. De perfil, sin entrar en el barro ante el acoso que viene padeciendo media población catalana por algunas gentes de la otra mitad y por parte también de la Generalidad, que legisla y gobierna -es un decir- contra los intereses de los ciudadanos no independentistas, que pagan sus impuestos y también son dignos de ser protegidos y amparados. Para qué valorar -y menos apoyar- el espionaje a los líderes independentistas, para qué despejar esa selva, si el traje de democracia sin mácula sólo nos queda bien si no tocamos sus bordes espinosos, porque las soluciones nunca son bonitas ni perfectas. Así, si la ley reguladora del CNI establece claramente que su principal objetivo es proporcionar al Gobierno la información e inteligencia precisas para prevenir y evitar toda amenaza a la integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones, no veo ningún conflicto en las escuchas legales a los principales instigadores de ese movimiento kale borroka que fue Tsunami Democràtic. El Centro Nacional de Inteligencia no actúa por propia iniciativa: sus objetivos los determina el Ejecutivo y son «aprobados anualmente por el Consejo de Ministros»; un Consejo de Ministros, integrado por nombres no sólo del PSOE, sino también de Unidas Podemos, por más que algunos de sus miembros sigan empeñados en aparentar que hacen la oposición, sí, pero desde dentro del Gobierno. Dice la ley, «el Centro Nacional de Inteligencia actuará bajo los principios de eficacia, especialización y coordinación de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el Gobierno». Se anunció la voluntad manifiesta de declarar unilateralmente la independencia en contra del deseo de media población, pero arrogándose la representación de toda Cataluña. Cómo no espiar a esos instigadores, aunque se prefiriera no tener que hacerlo. Ante amenazas directas, hay que mojarse hoy.

*Escritor