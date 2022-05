Pegasus vs Villarejo

El 2 de mayo de 2022, 214 años después, se produce una réplica, pero no en Madrid, en España entera. No en la versión «analógica» de Daoiz y Velarde de un arma por cada hombre, sino digital: un programa espía con nombre mitológico. No han ido a por el Infante Francisco de Paula sino a por nuestro presidente, que de infante tiene poco. No ha habido ningún Blas Molina que grite «Que nos lo llevan», porque de haberlo hecho le habríamos tapado la boca. No ha sido víctima la joven costurera Manuela Malasaña, sino la no tan joven Margarita Robles, que ignoro si sabe de costura.

Pues eso, que a primeras horas de la mañana, los medios de comunicación interrumpían ese relax del puente del primero de mayo para hacer un comunicado de urgencia: nuestro presidente del Gobierno, Sr. Sánchez y su ministra de Defensa, Sra. Robles, habían sido víctimas de un ciberataque a sus teléfonos móviles. Lo curioso del alarmante comunicado es que el robo de tales datos se hace público en un momento en el que los independentistas piden explicaciones al Gobierno sobre los ciberataques sufridos por ellos a través del mismo programa espía Pegasus. Lo no menos curioso de dicho comunicado es que esos recién descubiertos ataques del presidente y su ministra se produjeron en mayo y junio de 2021, esto es, hace un año. Que les robaron datos como para poner 20 Experian o Acxiom en un mismo barrio y no hacerse competencia, y que hasta el momento se ignora la finalidad de los data brokers, En agosto de 2020, el CNI reconoció el hakeo de los teléfonos móviles de varios altos cargos del Gobierno, entre ellos, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En abril de 2021 se ciberatacó a los ministerios de Economía, Interior, Justicia, Educación y el INE. En marzo de 2021 le tocó al Servicio Público de Empleo Estatal. El CNN afirma que España sufre diariamente ataques de gran peligrosidad contra el sector público y empresas estratégicas. La noticia merecedora de soliviantar nuestro descanso habría sido que el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, había bloqueado un intento de espionaje y se había ganado el sueldo. Pegaso es un caballo alado, con el cual Belerofonte atacó y mató a «la Quimera», esas cosas fabulosas que sólo existen en nuestra imaginación termocefálica. ¡Qué quieren que les diga, soy más de Villarejo! * Abogada laboralista