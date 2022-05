De nuevo otra mujer asesinada. Pero por más que caigan, por más que ya solo le importe a ella, yo no quiero callar, yo no quiero vivir en la costumbre, yo no quiero mirar para otro lado y adormecerme en esta cómoda falta de interés que crea esta tétrica rutina. ¿Dónde estáis, revolucionarios y revolucionarias? ¿Dónde estáis, novelistas y novelistos con vuestras paparruchas de historias a la moda? ¿Para qué queréis el poder de vuestra palabra si no es para denunciar y denunciar y denunciar este silencio pestilente? Al fondo de tantas noticias de corrupción, de tantas mentiras en la palabrería, fábrica de palabrerías y caretas y poses y teatros, ¿quién se ocupa ya de otra mujer y otra mujer y otra y otra, asesinadas de la manera más absurda? ¿Qué sociedad es esta que no protege a sus habitantes? Otra mujer asesinada. ¿Quién lo proclama ya? ¿Quién protesta ya? ¿Qué cabecera de noticias grita este crimen nuestro de cada día? Ya no está de moda; ya pasaron aquellas manifestaciones, esas pancartas, estas señoronas metidas a políticas, que se aprenden tan bien su manera de gritar. ¿Dónde estamos todas y todos con nuestro feminismo de juguete? Pues estamos en otra mujer asesinada, y en presencia de sus hijos, pequeños, inocentes; en presencia de otro juez, de otra patraña de libertad vigilada, de otra patraña de otra orden de alejamiento, de otra política de discursos. Y nadie ve porque nadie quiere ver cuántos cementerios, cuántos hornos crematorios, cuántas mujeres ahora mismo, ahora en que me sangran los dedos tecleando tanta sangre, ahora mismo otra y otra y otra, amenazadas, sometidas por el terror, solas en la soledad de una escalera, un dormitorio, una madrugada, en esta democracia de comedia, en estas Cortes de fantoches. Es tanta la soledad de este grito que hasta me siento ridículo en mi protesta. Todos tenemos las manos manchadas de responsabilidad cada vez que votamos y apoyamos a cualquier partido político que promete y que no cumple, porque el poder solo entiende de clamor. Sin un grito unánime que recorra las calles, los bares, los silencios, no hay poder que encabece un problema para solucionarlo. Y el criminal ya está preparando de nuevo su cuchillo, su puño, su pistola, para segar a otra mujer y hundirla en el olvido de la muerte.

