Cambiar para que todo permanezca

Abrieron los patios, por fin sin restricciones sanitarias; no al menos a la hora de redactar estas líneas, en que las consecuencias del desmadre colectivo de las últimas semanas son aún llevaderas. Porque solo faltaba eso, que la séptima ola de la pandemia anunciada por los más pesimistas asome la patita justo a la llegada de los que quizá sean los días más esperados del calendario festivo cordobés, los del concurso municipal de patios. Arrancó el pasado martes bajo la lluvia y se extenderá hasta el 15 de mayo probablemente, como antes del paréntesis catastrófico del covid, en olor de multitud. Es muy grande el tirón turístico de la visita a estos paraísos de flor y cal desde que vienen en las guías y se despliega su fama en redes sociales, pero todavía mayores son las ganas de fiesta del personal sea de dentro o de fuera, como queda demostrado con un simple garbeo por eso que ya no se llama el casco histórico o reparando en los buenos datos de ocupación que por fin reconocen los hoteles.

Así es que, supervivientes del virus, calimas, granizadas (roguemos por que no caiga un meteorito, como pedía con humor negro en este periódico Rafael Barón, presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas), supervivientes de casi todo lo que les pongan por delante, cincuenta y dos patios, más otros siete institucionales fuera de concurso, despliegan sus seis rutas en una edición con novedades. Tecnológicas, claro. Y, a mi modesto entender, un tanto arriesgadas. Porque se trata del Big Data, un invento que permitirá al Ayuntamiento estudiar sociológicamente el perfil de los visitantes. Sabrá de ellos -dicen que en plan anónimo- sexo, edad, procedencia y tal vez otros parámetros más delicados que no se cuentan, a través de un rastreo de móviles durante todo el mes de mayo. Esta vez no habrá drones para controlar aforos (¡madre mía, y sin mascarillas!). Pero sí habrá, con el argumento de mejorar el servicio y hacer una ‘smart city’ (ciudad inteligente en román paladino), la enésima versión del Gran Hermano en el peor de los momentos, cuando el espionaje de altísimo nivel -o mejor dicho, el hecho de que haya trascendido ahora- tiene con la mosca detrás de la oreja a todo un país que ya creía, iluso, que nada podría sorprenderle.

Otra novedad, no exenta del recelo de algunos concursantes por considerarla competencia desleal, es la creación de una nueva categoría de premios, la de Patio Singular, que viene a unirse a las de Arquitectura Antigua y Moderna. Distinguirá a recintos extraordinarios por su monumentalidad o su uso, y a ella pueden acogerse patios como el del convento de Santa Marta -que ya el año pasado dio que hablar- y casos especiales de difícil adscripción a las otras modalidades.

Lo cierto es que, aunque no siempre llueva a gusto de todos, el certamen de los patios evoluciona sin perder su esencia genuinamente popular, que es como guardar el perfume de Córdoba en un frasquito y destaparlo brevemente, para que no se disipe. Como en todo lo vivo y longevo, tiene que ir cambiando algo para que nada cambie. Los patios han ganado en universalidad desde que, hará diez años el próximo 6 de diciembre, la Unesco declarara su fiesta Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y eso mismo les ha hecho perder tranquilidad y silencio. Pero, como narraba con «diez miradas» penetrantes Francisco Solano Márquez en Cajasol el mismo día que se iniciaba el concurso -no podía haber mejor pórtico, venido del autor de esa enciclopedia para la posteridad que es el libro ‘Córdoba es patio’-, su adaptación a los tiempos lo mantiene joven y firme tras 101 años en que vio pasar la República, el franquismo y la democracia «por encima de regímenes políticos». De eso y de todo lo que le echen. Larga vida a los patios.