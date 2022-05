Espías a lo loco

En un país en el que somos tan cotillas, tarde o temprano tendría que haber un escándalo de espionaje. España es una inmensa oreja que todo lo escucha y que ahora está deseosa de oír quién nos ha espiado. Los expertos recomiendan, cuando manejemos grandes secretos o tengamos que hacer confidencias, que volvamos a las viejas técnicas, es decir, a las técnicas del cine clásico de espías: hay que quedar en la calle y hablar al aire libre con el interlocutor. Nada de conversaciones telefónicas ni charlas bajo techo. Lo malo es que, salvo una vieja receta de la sopa de ajo, la mayoría no manejamos secretos y sí memes, facturas, saludos y conversaciones de gran altura del tipo compras tú el pan o lo compro yo. El mayor movimiento del móvil se da cuando a la noche se pone cachondón el grupo de padres del cole, el grupo de viejos compis del cole o el grupo de la familia: me he comprado un microondas.

