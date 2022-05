Estoy orgulloso de ser cordobés. Y de mis paisanos más. Pero a veces pecamos de azipotados. Aquí solo protestamos si en el bar el medio de fino no nos lo ponen tan lleno que se derrame. Vale, pero que eso no es incompatible con apoyar a todas esas personas que quieren lanzar la ciudad. Lo que no podemos hacer es sistemáticamente putearlos por intereses de cuatro catetos o cuatro ricachones -que no son ricos por emprendedores sino por la pasta que les tocó en herencia-. Se acabó el mantenernos tanto al margen. Yo confío en nuestros gobiernos e incluso no me han caído mal ninguno de sus alcaldes. Y el de ahora quizá me caiga mejor que ninguno porque lo veo humilde y currante. Pero, con todo respeto, creo que debe revisar a sus colaboradores por si se le hubieran colado varios cordobitas azipotados. Los cordobitas están bien para que se llene el medio de vino hasta rebosar pero no para gobernar por aquello de su patológico déficit de vanguardismo. No me refiero a nadie porque no se de quien hablo. Pero veo lo que pasa: que a las personas o grupos emprendedores no les miman, sino que los amargan. Porque aquí lo que da trabajo es el sector servicios y la industria. Pero Córdoba esta falta de iniciativa privada. Que conste que felicito al Consistorio por conseguir que aquí se ponga el tema ese militar que dará tantos puestos de trabajo. Pero no podemos poner todas nuestras esperanzas en el sector público porque lo que paga los impuestos para mantenerlo es el sector privado. Hace poco tuvo que cerrar un gimnasio en la Sierra precioso por el rollo este de las licencias. Pero es que lo cerraron cuando ya los dueños se habían gastado un pastón. Las terrazas de los bares lo dejamos para otro día... Pero qué odisea significa la dichosa terracita para el pobre dueño del bar que está hartito de trabajar y pagar. El otro día, los comerciantes del centro protestaban contra sus propios compañeros ambulantes porque solo por un mes habían puesto un mercadillo en el Bulevar; pero ¡leche!, no protestan por la competencia desleal del Primark que ha hundido a la tira de tiendas. Pero el remate es cuando he leído que quieren cerrar el centro de ocio de la antigua estación, el Amazónica, que yo no he visto cosa más bonita. Pero la cosa es que quieren cerrarlo cuando el grupo se ha gastado millones de euros. O sea, no solo no permitimos que Córdoba avance, sino que desplumamos a los que apuestan por ella. Por eso doy un consejo constructivo: no destruyan negocios que van bien por mucho que la ley contradiga el arrendamiento. Porque fuera del derecho penal, la esencia del derecho no es la obligación que nace de un contrato sino la autonomía de la voluntad para cambiarlo. Así que hablen más y ordenen menos. Que es Córdoba lo que está en juego.

*Abogado