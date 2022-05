A la memoria de Pepe Aumente

Tenga el político la virtud de la prudencia -dice Azorín- que consiste en ser discreto de lengua, en ser cauto, en ser reservado, en no decir sino lo que conviene decir. No se desparrame en palabras el político, no sea fácil a las conversaciones y conferencias con publicistas y gaceteros, no vaya pregonando lo que ha dicho, lo que ha hecho, lo que va a hacer...» ¡Qué diría hoy, el gran escritor, aprendiz de parlamentario y supervisor político, si levantara la cabeza! En un curioso álbum de nombres, que titulo «grandes hombres y mujeres», hay dos que, por razones, unas convergentes, y otras divergentes, se dan la mano: Pepe Aumente y mi padre. Hoy, día treinta de abril, cuando un año más, en días pasados, ha sido el aniversario de la muerte de un político, de un amigo, de un hombre, Pepe Aumente, me siento movida escribir y recordarlo. Y es que lo tengo incluido en mi original libro, porque efectivamente en él sí creía: era coherente, honrado, profundo... Él conocía bien aquello de que «la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a unos y a otros», y es por eso que él practicaba y asumía que los actos son los frutos y las palabras las hojas. Yo opino que toda la vida de Pepe Aumente fue fruto, sin hojarascas que enturbiaran el paisaje. Por eso, desde que él abandonó, desde que él se fue, mi voto es una espera de que alguien se lo gane. Recuerdo cómo aquellos primeros años de la democracia mis fervores patrióticos me indujeron a pertenecer a algún partido político y mi gran amor a Andalucía me llevó a él, pero como gran psiquiatra y psicólogo, pero sobre todo como buen político me dijo: sería una gran adquisición para el Partido, dada tu facilidad de palabra y poder de convocatoria, pero tú no sirves para política alguna. Tal vez, un día, cuando se cree la gran biblioteca de Andalucía tengamos tu sitio. ¡Cuánta honradez y verdad en sus palabras, más bien escritas en importantes medios! Nunca he olvidado su sencillez, su mirada profunda, su cariño, cuando ya enfermo pero fiel a su consulta, me decía: vuelve pronto pero no por ti, sino por mí. Hablar contigo me reconforta. Yo creo que trataba de aupar mi pequeñez. Un gran hombre de los que no debemos olvidarnos nunca.

*Maestra y escritora