Jugando con fuego

Hace ya algunos meses que he decidido centrar mis entregas para esta tribuna en temas histórico-arqueológicos debido por un lado a mi firme compromiso con la divulgación activa, y también a un intento más o menos consciente por eludir una realidad que, se mire desde el ángulo que se mire, resulta inquietante y perturbadora. Cuando parecía que la pandemia empezaba a darnos tregua, parcialmente sometida gracias al ejercicio de responsabilidad que para cuarenta millones de españoles ha sido vacunarse, llegó la inflación, y poco después la guerra; en ese orden, por más que nuestros políticos quieran buscar justificación a su propia inutilidad en razones macroeconómicas. De pronto, los telediarios se han vuelto a llenar de vísceras y sangre, de horror y de penurias, de masacres y fosas comunes, de infancias robadas y hogares rotos, de miseria moral y de ignominia. A estas alturas de siglo cuesta aceptar que el ser humano no haya aprendido nada de sus errores, que teniendo recientes heridas tan desgarradoras como las dos Guerras Mundiales, y con lo extremadamente complicado que resulta mantener la paz, saque a la luz lo peor de su carácter depredador, capaz de matar, violar y vejar por el simple placer de hacerlo, y estemos en puertas de un nuevo conflicto de ámbito planetario que podría ser letal para muchos millones de personas. Estamos asistiendo a un reajuste del orden internacional y de los mercados de energías y materias primas, pero muchas claves se nos escapan. A pesar del papel que realiza la prensa, esos corresponsales que se juegan la vida entre bombas para hacernos llegar la imagen más impactante o el muerto más fresco, en esta sociedad de locos nadie dice la verdad completa, y los ciudadanos hemos de conformarnos con aquello que nuestros dirigentes quieren que sepamos, mientras procuramos evitar el temblor de piernas y se nos queda cara de lelos. Por desgracia, los juegos indecentes de poder que de forma más o menos velada gobiernan el mundo se traducen en ruina, destrucción, muerte, exilio y hambre; en vidas arrasadas que terminan en una zanja cualquiera como si fueran basura, o desplazadas al otro lado del mundo. Menos mal que en medio de tanto cieno emerge siempre la solidaridad (fundamentalmente privada), prueba última de que no todo está perdido. De lo demás es mejor hasta cierto punto prescindir para no caer presas de la angustia, mientras conviene -eso sí- encomendarse a la divina providencia para que nadie haga algo irreparable y acabemos volatilizados por el capricho de unos pocos descerebrados que pagan en nosotros -y con nosotros- sus narcisismos y megalomanías.

En medio de este panorama, en España lidiamos con uno de los momentos políticos más delicados de las últimas décadas. Nuestro Gobierno piensa sólo en exprimirnos, sigue esquilmando a los asalariados en beneficio de unas presuntas políticas sociales que, por sistema y sin el menor interés en corregirlos, se limitan a perpetuar el fraude y la economía sumergida. Hay quien piensa, de hecho, que incluso la inflación está alimentada por fuerzas larvadas, decididas a expoliar sin pudor los ahorros de la población tras dos años de pandemia. Sea o no así, pagar la luz, llenar el depósito de combustible o ir al supermercado se ha convertido en deporte de alto riesgo, capaz de dejarnos al borde del abismo. Lo extraño es que la gente no haya tomado las calles para reclamar medidas de gracia y un poco de oxígeno. En cambio, animada por unos poderes públicos que se saben a la perfección aquello del «pan y circo» (mantén a la plebe entretenida y con la barriga llena, y no te dará ni pizca de ruido...), y evidenciando cierta histeria colectiva, aspira sólo al disfrute perentorio, convencida tras la locura de estos últimos años de que es preciso vivir día a día porque puede no haber más. Lo decía el gran Alberto Moravia en una de sus obras más conocidas, al glosar el carácter napolitano: come, bebe y haz el amor, porque mañana puedes estar muerto.

No tengo nada que objetar al respecto... Sin embargo, hay algo que falla, un tufillo en el ambiente que todos creemos percibir, aunque tratemos de ignorarlo. Es muy posible que estemos viviendo el final de un ciclo histórico; que queden por llegar calamidades aún más duras y aterradoras; que no tardemos en perder por completo la confianza en nuestros gobernantes, empeñados en mantenernos calladitos y dóciles cual corderos conducidos sin protesta al matadero, y aparezcan iluminados capaces de hacer saltar el mundo en mil pedazos; que responsabilidad individual, esfuerzo y educación sean la clave, y de ahí la obsesión por combatirlos; que el odio termine por erradicar la empatía, y nos aboque a devorarnos vivos. Alarmista, tal vez; posible, sin duda. Mientras tanto, me quedo con esas empresas, profesionales y ciudadanos de a pie que, contra las arbitrariedades políticas y con una gran dosis de sentido común, han decidido mantener de momento la mascarilla por respeto a sí mismos y a los otros; aunque eso no sea garantía en absoluto de que al final no les toque otra vez pagar los platos rotos.

*Catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba